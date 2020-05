Pierdavide Carone torna con “Forza e coraggio!” Un inno alla resilienza (testo)

Pierdavide Carone Forza e coraggio! è il singolo che segna il ritorno sulle scene musicali del cantautore.

Il brano, in uscita con Artist First venerdì 22 maggio sulle piattaforme streaming e in digital download è già disponibile in pre-order e in pre-save cliccando qui.

La canzone arriva a un anno e mezzo di distanza dal grande successo del singolo Caramelle con i Dear Jack.

Pierdavide Carone Forza e Coraggio!

Scritta e composta da Pierdavide Carone Forza e coraggio! è un inno alla resilienza che nasce dall’urgenza del cantautore di parlare di un momento di grande difficoltà che ha segnato la sua vita più recente, costringendolo ad un periodo di silenzio artistico.

L’invito del brano alla ripartenza è un messaggio che il cantautore lancia non solo a se stesso ma al paese intero, ferito, in questo momento storico, dalla profonda crisi sanitaria, economica e sociale.

Un omaggio non solo simbolico: parte dei proventi ricavati dal singolo Forza e coraggio!, infatti, sarà devoluta ad Humanitas e Fondazione Humanitas per la Ricerca a sostegno del loro impegno quotidiano per la diagnosi, la cura e la ricerca contro il Covid-19.

«La mia scelta di donare questa canzone ad Humanitas – dichiara Pierdavide Carone – nasce dalla gratitudine, personale e non solo, nei confronti di una struttura che mi ha dato tanto, in un periodo molto particolare della mia vita».

«Ringraziamo davvero di cuore Pierdavide per questa iniziativa che sostiene tutti i nostri medici e ricercatori in un momento molto particolare come quello che stiamo vivendo ora – spiega Walter Bruno, Direttore Comunicazione Humanitas – La musica è l’espressione artistica della comunicazione, e il titolo di questo brano, così come il suo messaggio, fotografa l’intensità delle sensazioni condivise da tutti i professionisti di Humanitas in questi mesi difficili.

La forza ed il coraggio, così come la solidarietà, hanno sostenuto medici e ricercatori in prima linea in questa emergenza, ed ora in questo momento di nuovo inizio e di speranza».

Pierdavide Carone ha festeggiato quest’anno i 10 anni dalla pubblicazione del suo primo album Una canzone pop e per l’occasione ci ha raccontato su All Music Italia la nascita del suo primo album all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi in tre capitoli ricchi di aneddoti, suggestioni e curiosità.

testo forza e coraggio!

Quante volte ho voglia di mollare, non sai quante,

Quante volte ho pianto dietro un sogno quante volte infranto,

Dire “madre, padre, potete star tranquilli

Per le care sorti dei vostri cari figli,

E intanto andare a dar le condoglianze ad un vicino,

Dare un po’ distratti la colpa ad un destino

Che beffardo in terra ti riporta verso il cielo,

Tanto il meteo ha detto che è sereno,

E chissà poi se è così, io non ci credo,

E poi non voglio altro qui se non ci sei

A dirmi ancora una volta:

Forza e coraggio,

Stanotte piove ma domani è maggio,

Non vorrai mica perderti la bella stagione,

Sarebbe un errore,

Forza e coraggio

Chi non inciampa mai non è mai saggio

Né lo diventerà.

Quante volte ho voglia di sperare non sai quante,

Ma a furia di sperare mi vien da disperarmi,

E il cuscino è l’unico che asciuga le mie lacrime con indifferenza regolare,

E vado avanti così a non sentirmi più,

Se solo fossi qui, se solo fossi tu

A dirmi ancora una volta:

Forza e coraggio,

Stanotte piove ma domani è maggio,

Non vorrai mica perderti la bella stagione,

Sarebbe un errore,

Forza e coraggio

Chi non si arena mai non ha arrembaggio

E non ne ha avuto mai.

L’uomo che sta zitto sa quello che dice

Chi non ha mai pianto mai sarà felice,

Non vincerà mai chi non ha mai perduto,

Chi non è mai morto non ha mai vissuto.

Forza e coraggio,

Stanotte piove ma domani è maggio,

Non vorrai mica perderti la bella stagione,

Sarebbe un errore,

Forza e coraggio

Chi non inciampa mai non è mai saggio

Né lo diventerà,

Forza e coraggio

Chi non si arena mai non ha arrembaggio

E non ne ha avuto mai,

Forza e coraggio,

Forza e coraggio.