Ieri sera, 7 ottobre 2020, il Memo Restaurant Music Club di Milano ha fatto da cornice per un live di oltre tre ore in cui Pierdavide Carone ha ripercorso i suoi primi dieci anni di carriera.

Un viaggio sincero nel puro cantautorato italiano che ha messo in luce la duttilità dell’artista e la sua capacità di scrivere, sempre in maniera efficace, canzoni molto diverse tra loro con coerenza, anima e mestiere.

Lo show è stato aperto da due giovani cantautori, Alessandro Cantalupo e Enea Vlad che, tramite il palco di Carone, hanno potuto far conoscere i propri brani ad un nuovo pubblico.

Il concerto di Pierdavide si è aperto alle 21:40 con Jump e si è chiuso con un bis che lo ha visto proporre Per tutte le volte che, brano ceduto nel 2010 a Valerio Scanu che permise all’artista di vincere il Festival di Sanremo, e con un omaggio ad uno dei suoi maestri, Lucio Dalla, che produsse l’album di Carone nel 2012.

Tanti gli ospiti della serata con cui Pierdavide ha duettato sui brani del suo repertorio ma non solo. Il cantautore infatti ha voluto anche immergersi nella sua musica dei suoi ospiti cantando anche le loro canzoni.

Tra i presenti Marco Carta che si è cimentato prima con Basta così e poi ha cantato Una foto di me e di te, brano scritto per lui da Raige (presente in sala).

Il giovane Neno ha duettato invece sulle note di Tra il male e Dio e poi ha smosso il pubblico con il suo ultimo singolo, Faccio tardi pure oggi.

Qui a seguire la scaletta dell’evento: