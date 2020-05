Piano City Milano Preludio 2020: annunciato il programma completo

Si svolgerà il 22, 23 e 24 maggio Piano City Milano Preludio 2020, anteprima della nona edizione del Festival di pianoforte ormai diventato un punto di riferimento che dovrebbe svolgersi in autunno.

Gli artisti invitati si esibiranno in live streaming in collegamento da casa e da alcuni luoghi simbolici della città. Non mancheranno le note dei Piano Tandem e Piano Risciò in giro per le vie di Milano, in sicurezza, per la prima volta dopo il lockdown.

Piano City Milano Preludio 2020 è un evento simbolico che invita i cittadini a continuare a credere nella forza sociale e poetica della loro città.

I concerti saranno visibili in streaming sul sito web http://www.pianocitymilano.it/ e sulla pagina Facebook di Piano City Milano (https://bit.ly/Pianomipreludio_Evento_FB).

Saranno coinvolti artisti milanesi e internazionali che, uniti dalla passione per la cultura e dal desiderio di tornare presto ad esibirsi dal vivo, si susseguiranno in diretta con melodie di ogni genere. Ci sarà spazio per la classica il jazz, il pop e il rock.

“Nei giorni del lockdown la musica ci ha aiutato a sentirci più vicini, ci ha spronato ad avere fiducia. Affacciati alle finestre e ai balconi delle nostre case, abbiamo intonato canzoni, suonato brani o ascoltato i nostri vicini esibirsi. E questo ci ha aiutato a lenire il dolore e sciogliere le preoccupazioni. Per questo sono felice che sia un evento come Piano City Milano Preludio 2020 ad accompagnare il primo weekend di ripartenza completa della città. Abbiamo bisogno della gioia e della libertà che la musica sprigiona e trasmette. Ripartiamo da qui, in attesa di tornare ad apprezzare i concerti di Piano City e tanti altri spettacoli culturali dal vivo.”

Queste le parole del Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

PIANO CITY MILANO PRELUDIO 2020 – IL PROGRAMMA

Il programma di Piano City Milano Preludio 2020 è stato curato da Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini. Prevede concerti con star internazionali come Chilly Gonzales, Ludovico Einaudi, Joep Beving, Rosey Chan e Rufus Wainwright in live streaming dalle loro case, oltre a numerosi altri pianisti da Milano e dal mondo.

Da seguire in live streaming anche i concerti realizzati in luoghi simbolici della città, non ancora aperti al pubblico. Ci sarà anche un programma Kids, un programma di Piano Sleep per accompagnare le notti, e un Flash Mob per coinvolgere il pubblico a partecipare ancora più da vicino e fare musica insieme.

La diretta prenderà il via venerdì dalle ore 19.00 alle ore 00.00, proseguirà sabato dalle ore 10.30 alle ore 00.00 e domenica dalle 10.30 alle ore 23.00.

Nelle giornate di venerdì e sabato Piano Sleep dalle ore 00.00 alle 10.00.

