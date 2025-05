W la libertà, il ritorno di Pia Tuccitto con un inno alla libertà prodotto da Frank Nemola

PIA TUCCITTO torna con un nuovo singolo dal titolo W la libertà, disponibile dal 30 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un brano che è molto più di una canzone: un manifesto per il rispetto, l’inclusività e l’essere sé stessi.

PIA TUCCITTO – W LA LIBERTÀ

Prodotto da Frank Nemola e scritto con Augusta Melisi, W la libertà è un inno leggero nel sound ma deciso nei contenuti. «È un brano che celebra la libertà di parola, di sentimenti, di identità. È la prima volta che mi tolgo l’abito da rocker per sperimentare un nuovo sound, ma senza perdere la mia vera anima» – racconta la cantautrice toscana.

La produzione ha preso vita tra le mura del Montecalvo Studio di Bologna, con Nemola – già al fianco di Vasco Rossi – impegnato anche come musicista (batteria, basso, tastiere, cori), mentre Pia ha suonato le chitarre e firmato le voci. Ai cori anche Federica Lisi e le figlie Arianna, Angelica, Aurora e Andrea Bovolenta.

PIA TUCCITTO – LA STORIA DI UNA ROCKER

Pia Tuccitto si afferma nel panorama italiano con una lunga carriera costellata di collaborazioni eccellenti e una cifra stilistica che unisce energia rock e scrittura consapevole. Laureata in DAMS Musica con una tesi sul rock femminile, inizia nel 1993 dal Festival di Castrocaro e in quello stesso anno entra nel team di Vasco Rossi, restando al suo fianco per oltre 15 anni.

Con Vasco condivide palchi storici (Heineken Jammin’ Festival, Rock R’evolution) e scrive brani poi cantati da Patty Pravo, Irene Grandi e lo stesso Vasco. Il suo debutto discografico arriva nel 2005 con Un segreto che, seguito da Urlo (2008, prodotto da Nemola ed Elmi). Nel 2020 esce il terzo disco Romantica io, contenente anche la sua versione di E…, canzone resa celebre da Vasco ma firmata da lei. La frase «Se non mi trovi, cercami in un sogno» è diventata luminarie natalizie a Rimini.

Negli ultimi anni Pia si divide tra musica, teatro e progetti sociali: è in tour con lo spettacolo ioelei insieme a Federica Lisi Bovolenta, e ha partecipato a eventi in memoria di Lucio Dalla e Freak Antoni. Nel 2024 e 2025 ha pubblicato i singoli Cento e 1000 lacrime e Ora puoi volare, che anticipano il suo doppio album in arrivo nel 2026.

PIA TUCCITTO LIVE

Nel 2025 Pia tornerà sui palchi con una serie di date nei principali club e teatri italiani, accompagnata dalla sua band storica: Luca Longhini alla chitarra, Pierluigi Mingotti al basso e Stefano Peretto alla batteria. Una dimensione live che da sempre rappresenta la vera casa dell’artista.

A seguire il videoclip del brano