PFM Canta De André – Anniversary, a marzo 2021 le ultime date del tour

L’emergenza sanitaria costrinse la scorsa primavera allo stop del tour PFM Canta De André – Anniversary (ne abbiamo parlato Qui). Ora la leg restante della tournée è stata riprogrammata al prossimo mese di marzo.

PFM canta De André – Anniversary, come in precedenza, avrà sul palco una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione. Flavio Premoli (uno dei fondatori della PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber.

PFM Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante che trova la miglior sublimazione possibile nel live.

Una serie di concerti imperdibili che porteranno l’ascoltatore ad assaporare anche le sensazioni provate in occasione dello storico concerto con Faber del 1979 le cui immagini sono state ritrovate e restaurate (Qui il nostro articolo).

PFM CANTA DE ANDRÉ – ANNIVERSARY – LE NUOVE DATE

Queste le nuove date del tour PFM canta De André – Anniversary, organizzato da D&D concerti con il patrocinio morale della Fondazione Fabrizio De André.

8 marzo 2021 – MILANO – Teatro dal Verme (recupero data del 28 settembre 2020)

12 marzo 2021 – BRESCIA – Gran Teatro Morato (recupero data del 25 settembre 2020)

13 marzo 2021 – PADOVA – Gran Teatro Geox (recupero data del 26 settembre 2020)

I biglietti già acquistati per gli show previsti per settembre 2020 rimangono validi per gli eventi live previsti per marzo 2021.

Foto di Orazio Truglio