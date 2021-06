La PFM si dissocia dall’inserimento di “Impressioni di settembre” nel film “Alfredino – Una storia italiana”

La formazione originale della PFM – Premiata Forneria Marconi comunica a mezzo comunicato stampa Parole & Dintorni, la ferma intenzione di dissociarsi dall’inserimento del brano Impressioni di settembre sulle drammatiche immagini del film Alfredino – Una storia italiana, pellicola che racconta la tragica storia di Alfredino Rampi.

Questa la nota stampa ufficiale:

“Con la presenta nota informativa, PFM – Premiata Forneria Marconi si dissocia dalla scelta di sincronizzare il brano “Impressioni di settembre” sulle drammatiche immagini del film che racconta la triste storia di Alfredino Rampi. La musica ed il testo del brano rappresentano infatti un inno alla libertà, alla felicità e alla gioia, sentimenti opposti alla tragedia di Vermicino. Alfredino Rampi è un bambino che è rimasto nel cuore di tutti noi, che abbiamo seguito in TV quella notte terribile. La sua tragica scomparsa ha scosso l’intera Nazione. Per queste ragioni, reputiamo che il brano non sia adatto a quelle immagini di dolore. PFM è stata avvertita di questa scelta senza potere intervenire, in quanto non ha i diritti di sfruttamento commerciale di ‘Impressioni di settembre’. Con ogni più ampia riserva PFM-Premiata Forneria Marconi (formazione 1971)”

Come è noto, ma forse non tutti sanno, non sono, salvo alcune eccezioni, gli autori delle canzoni a decidere per l’inserimento di un brano in un film, spot o serie tv, ma gli editori o i proprietari dei diritti dei brani.

PFM: IL FILM su Alfredino Rampi

Il film in questione, in onda su Sky Cinema, è una miniserie in quattro puntate sulla tragica vicenda del piccolo Alfredo Rampi, bambino di sei anni che precipitò in un pozzo nelle campagne romane nel giugno del 1981.

Una storia che tenne l’intera Italia, Presidente Pertini compreso, con il fiato sospeso per tre lunghissimi giorni per poi chiudersi con un tragico epilogo.

La regia è di Marco Pontecorvo e nel cast troviamo Anna Foglietta, Francesco Acquaroli e Vinicio Marchioni, tra gli altri.