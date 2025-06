Peppe Voltarelli tra tour, cinema e Modugno: un’estate ricchissima

Docufilm, omaggi live e un tour internazionale per raccontare il nuovo progetto di Peppe Voltarelli, artista da sempre in equilibrio tra canzone d’autore, cinema e radici popolari. Un’estate ricca di appuntamenti per il cantautore calabrese, che nel 2025 torna protagonista tra palco e schermo con Lupionòpolis e non solo.

Lo scorso 7 giugno è stato presentato in anteprima mondiale al Biografilm Festival di Bologna il docufilm Che verso fa il pesce spada?, per la regia e sceneggiatura di Giacomo Triglia.

Un’opera suggestiva e simbolica, girata tra Scilla, Bagnara Calabra e Roghudi, che segue il protagonista, Peppe, tra i suoi tormenti interiori, la perdita dell’amata Lucia e la metaforica pesca del pesce spada. Il film, prodotto dalla Scuola Cinematografica della Calabria con il supporto della Calabria Film Commission, affronta con forza i temi dell’esilio interiore, del lutto e della rinascita.

Voltarelli canta Modugno: l’omaggio 2025 si chiama Resta cu ‘mme

Dopo aver portato in tour Voltarelli canta Modugno in tutta Italia, nel 2025 Peppe Voltarelli rinnova il suo omaggio all’artista pugliese con il nuovo progetto Resta cu ‘mme. Ad accompagnarlo l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, con arrangiamenti del M° Valter Sivilotti e la direzione del M° Giancarlo De Lorenzo. Il tour toccherà dodici borghi liguri prima di approdare a settembre a Polignano a Mare, città natale di Modugno, in un simbolico ponte musicale tra Liguria e Puglia.

Il tour di Lupionòpolis : date estive e concerti internazionali

Continua anche il tour di Peppe Voltarelli per presentare il suo ultimo album La grande corsa verso Lupionòpolis, premiato con il Premio Loano 2024 e finalista al Premio Tenco. Un disco registrato a New York da Marc Urselli e prodotto dal pianista Simone Giuliani, che affianca Voltarelli con un team di musicisti internazionali. Oltre 150 le date già toccate tra Europa, USA e Cuba. In Italia, l’estate 2025 lo vedrà protagonista in Sardegna, Molise, Puglia, Toscana, Campania e Lazio, con un calendario in costante aggiornamento.

A seguire le prossime date live.

Date del tour 2025 di Lupionòpolis

25/06/2025 – Mare e Miniere – Portoscuso (SU)

– Mare e Miniere – Portoscuso (SU) 27/06/2025 – Festa Europea della Musica, Instituto Cervantes – Francoforte (Germania)

– Festa Europea della Musica, Instituto Cervantes – Francoforte (Germania) 28/06/2025 – Premio Letterario “Carità è Donarsi” – Bergiola Maggiore (Carrara)

– Premio Letterario “Carità è Donarsi” – Bergiola Maggiore (Carrara) 29/06/2025 – Festival Etnica, Scavi Archeologici di Frascole – Dicomano (Firenze)

– Festival Etnica, Scavi Archeologici di Frascole – Dicomano (Firenze) 03/07/2025 – Sound Glass Festival, Tepidarium Giacomo Roster – Firenze

– Sound Glass Festival, Tepidarium Giacomo Roster – Firenze 24/07/2025 – Villa Siotto – Sarroch (Cagliari) (*con Orchestra poco stabile di Mare e Miniere)

– Villa Siotto – Sarroch (Cagliari) (*con Orchestra poco stabile di Mare e Miniere) 12/08/2025 – Capracotta (Isernia)

– Capracotta (Isernia) 16/08/2025 – Blue Green Fest – Bovino (Foggia)

– Blue Green Fest – Bovino (Foggia) 23/08/2025 – Lendinusiana – Torchiarolo (Brindisi)

– Lendinusiana – Torchiarolo (Brindisi) 13/09/2025 – 93ª Festa dell’Uva – Riccia (Campobasso)

– 93ª Festa dell’Uva – Riccia (Campobasso) 10/12/2025 – Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” – Roma

Un artista tra dialetto, mondo e visione

Peppe Voltarelli è uno dei nomi più riconosciuti della canzone d’autore contemporanea. Fondatore de Il parto delle nuvole pesanti, ha vinto tre Targhe Tenco e ha portato la musica italiana in 25 paesi nel mondo. Il suo ultimo album, registrato a Manhattan e pubblicato da Visage Music, contiene dieci brani, di cui otto in dialetto calabrese, una canzone in italiano e un valzer strumentale. Un disco che attraversa stili e confini, con videoclip girati tra Brooklyn, l’Avana e la Calabria.