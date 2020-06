Pau Donès: il cantante degli Jarabe De Palo è morto a 53 anni

Ci eravamo illusi stesse meglio, invece in un piovoso martedì di aprile la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Pau Donès, il cantante della rock band spagnola Jarabe De Palo, è scomparso all’età di 53 anni. Da 5 anni lottava contro il cancro, un nemico bastardo e infido che aveva sempre affrontato con coraggio e quella determinazione che contraddistingueva anche la sua musica.

La notizia è stata data direttamente sulla pagina Instagram della band.

“Pau Donés è morto il 9 giugno 2020 a causa del cancro di cui ha sofferto dall’agosto 2015. Vogliamo ringraziare il team medico e tutto il personale dell’ospedale Vall de Hebrón, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’ICO (Institut Català d’Oncologia), il Servei de Paliatius dell’ospedale de Viella e il VHIO (Vall Hebrón Cancer Institute) per tutto il tuo lavoro e dedizione durante tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto e intimità in questi tempi difficili.”

Un messaggio che non lascia speranze e che spegne la felicità che nei giorni scorsi aveva accompagnato l’uscita dell’album Targas o Escupes accompagnato dal singolo Eso que tú me das.

“Siamo abituati a essere ascoltati, non ad ascoltare. Ci piace molto chiedere e ricevere, molto più che dare, ed è raro che diamo senza aspettarci nulla in cambio. Quello che mi è successo di recente è esattamente l’opposto, ho ricevuto molto senza chiedere o aspettarmi nulla. Cose buone, cose molto buone: affetto, affetto, rispetto, amore, da persone che conoscevo e da persone che non conoscevo. Molti erano, come dice il mio amico Mikel Erentxun, amici sconosciuti che con le loro parole di incoraggiamento mi hanno fatto superare momenti difficili. Persone che suppongo siano di tutti i tipi (amici sconosciuti) che volevano aiutarmi e che proprio perché non ci conoscevano, non si aspettavano nulla da me.”

Questo il messaggio che fu postato per accompagnare l’uscita del brano che il titolo all’album, che ora suona proprio come un testamento spirituale. In occasione dell’arrivo del nuovo lavoro discografico i Modà scrissero un post:

“Finalmente è uscito il nuovo disco di mio fratello Pau. Una sola parola, MERAVIGLIOSO… grazie per la tua musica Hermano… abbrazzazzo”

L’artista rispose:

“Grazie di cuore fratello. Ti voglio benissimo”

PAU DONÈS

Il nome di Pau Donès e degli Jarabe De Palo è indissolubilmente legato alla musica italiana. Il suo esordio nel mercato discografico del nostro paese avvenne nel 1998 quando fu pubblicata la hit La Flaca. Nell’estate del 2003 la band e in particolare il suo leader pubblicarono Depende di cui fu incisa anche una versione in italiano con testo di Jovanotti che diventò uno dei tormentoni dell’estate.

Nel 2001 la rock band spagnola fu contattata per prendere parte al Festival di Sanremo in veste di ospite, ma poi non se ne fece nulla per il veto imposto, pare da Raffaella Carrà che non apprezzava la malinconia del singolo De Vuelta Y Vuelta, poco adatta al clima di fiesta che avrebbe voluto creare attorno al palco dell’Ariston.

Dopo la versione in italiano del singolo Bonito del 2003, nel 2007 collabora con Niccolò Fabi nel brano Mi Piace Come Sei, a cui segue Lo Specchio ti riflette con i Nomadi nel 2009.

Al Festival di Sanremo 2010 Fabrizio Moro lo vuole nella serata dedicata ai duetti per interpretare una bella versione di Non è una canzone.

Nel 2011 è la volta di La Quiero A Morir con Francesco Renga, preludio dei due successi delle estati 2012 e 2014 con Come un Pittore e Dove è sempre sole con i Modà. La collaborazione con Kekko Silvestre prosegue nel 2017 con il singolo Fumo, parte della raccolta 50 Palos. Il brano Voodoo Love in duetto con Ermal Meta fu l’ultima incisione per il mercato italiano (ne abbiamo parlato Qui).

Sabato 4 Agosto gli Jarabe De Palo si esibirono per l’ultima volta in Italia in occasione del Valmontone Outlet Summer Festival.

LE REAZIONI DEGLI ARTISTI ITALIANI

Francesco Renga ha postato una foto con Pau Donès scrivendo:

“Ciao Pau. Ci mancherai moltissimo. Ci mancherà la tua musica, il tuo sorriso… la tua anima.”

Ermal Meta

“Eri e rimani l’essere umano più delicato e gentile che abbia mai conosciuto. Mi sento fortunato ad aver condiviso una piccola parte di me con te. Mi chiedesti cosa ti piacesse della tua voce nella mia canzone e ti dissi che cantavi con la voce di un adulto, ma con l’intenzione e la purezza di un bambino. Sorridesti. Sono grato al destino di avere incrociato le nostre strade anche se oggi il dolore è un boccone troppo amaro da ingoiare. Fai buon viaggio Pau, ovunque tu vada. Ti voglio bene.”

Jovanotti