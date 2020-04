Patty Pravo: un altro compleanno terreno per la divina.

Da sempre lei è soprannominata la divina. Chissà perché questo nomignolo, sicuramente vezzo e non dileggio, cammina di pari passo con Nicoletta Strambelli, che da Venezia partì alla conquista personale del mondo con lo pseudonimo di Patty Pravo.

Sarà stata quella sua aura di attenta e leggera camminatrice sulle uova, quelle movenze delle mani che partendo dall’astratto sembravano disegnare contorni di figure reali, quella voce non comune, personale, cambiata nel tempo ma rimasta riconoscibile come poche.

O forse chissà, quel repertorio curato, nel senso di scelto proprio con cura, che ha rifuggito da sempre le banalità, i rapporti scontati, le storie che già avevano cantato in tanti, troppi.

Patty compie 72 anni oggi, ma è una volgarità ricordarlo, perché lei di anni potrebbe averne 15 così come 720, per come è percepita da stuoli di fans che ne seguono le gesta da oltre mezzo secolo, tanto è il tempo che si muove sinuosa sulle assi dei palcoscenici che, in momenti di discografia fiorente, l’han vista possedere anche mercati e teatri esteri, circondarsi di amicizie iconiche ( Jimi Hendrix su tutti ndr… ) e vendere nel complesso oltre 110 milioni di copie nel mondo. Icona di stile, cosa non trascurabile, ha conquistato un posto speciale nelle preferenze artistiche del mondo omosex, da sempre attento anche alla capacità di essere diva e di cantare l’amore in maniera non convenzionale, quello che si nasconde, quello che non si dice, e di averlo fatto in periodi in cui non era poi così accettato dal mondo, diciamo così, convenzionale.

Ed oggi è ancora lì, sul palco, dietro un microfono, perché forse non potrebbe essere altrove per sentirsi completa, con la sua faccia che eppur cambia ma resta sempre uguale, la sua voce che ha pur perso precisione ma mai fascino, con i suoi dischi che si confermano sempre ad alto livello, persino adesso che a comprarli ( i dischi in generale ) sono rimasti soltanto i casi disperati, ma che nella loro disperazione hanno ancora il sogno di un oggetto da custodire con affetto.

Auguri allora Patty, o Nicoletta come preferisci; te li sei meritati tutti, come chiunque è riuscito a tenere compagnia a milioni di persone, e per te questo non è solo un numero, ma una certezza.

Di seguito la top 20 ( che, come sempre ho selezionato con grande difficoltà ) delle canzoni di Patty che fanno la differenza.

Non ho badato al successo, a se un singolo o no, ma solo a pezzi a mio avviso fondamentali nella sua storia, che tutti dovrebbero avere, con particolare attenzione alle ultime produzioni, passate per ragioni di mercato più inosservate.

