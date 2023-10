Nel nuovo disco di Patty Pravo anche un inedito scritto da Morgan

Patty Pravo è attualmente al lavoro su un nuovo album di inediti con cui, pare, potrebbe tentare anche di tornare al Festival di Sanremo. Nel disco ci sarà anche un inedito scritto da Morgan.

L’ultima partecipazione da solista della diva in gara nella kermesse è stata nel 2016, anno con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti. Il pezzo era “Cieli immensi” a cui ha fatto seguito un trascurabile, a nostro avviso, ritorno con “Un po’ come la vita” in coppia con Briga nel 2019 (con Claudio Baglioni alla direzione del Festival).

A quell’anno risale anche l’ultimo disco di Patty Pravo, “Red“.

Attualmente l’artista è al lavoro su un nuovo disco, ormai finito, che vede alla produzione Taketo Gohara. Al suo interno ci saranno brani di diversi autori sia noti che nuove leve. Tra loro Francesco Bianconi dei Baustelle e, come dichiarato dal cantautore stesso, una canzone di Morgan…

“Colgo l’occasione per comunicare una notizia che mi riempie di gioia: nel prossimo disco di Patty Pravo ci sarà una canzone di cui ho scritto sia il testo che la musica, ne sono orgoglioso perché è una cantante immensa e forse dopo mezzo secolo di musica che consiglio di andarsi ad ascoltare me la merito una gratificazione come autore, no?”

Queste le parole del cantautore attualmente impegnato come giudice di X Factor.