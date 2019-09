Passitaly Sound Festival: all’Isola di Pantelleria il 26, 27 e 28 settembre

E’ stata presentata la prima edizione di Passitaly Sound Festival, tre giorni di grande musica che si collocano all’interno della manifestazione enogastronomica Passitaly dedicata alla salvaguardia del Passito di Pantelleria e che si svolgerà nell’Isola dal 21 al 28 settembre.

Il Festival ha l’obiettivo di unire natura, cultura, turismo e tradizione. La tre giorni di concerti andranno in scena al Porto di Scauri il 26, 27 e 28 settembre e c’è tutta l’intenzione di far diventare fisso e annuale l’appuntamento programmato per quest’anno.

Il Passitaly Sound Festival è stato fortemente voluto e sostenuto dal Comune di Pantelleria e da Otr. Unirà la tradizione enogastronomica e culturale di Pantelleria a quella musicale e chiuderà l’estate 2019.

PASSITALY SOUND FESTIVAL – IL PROGRAMMA

Gli artisti coinvolti saranno Irene Grandi (26 settembre), Max Gazzè (27 settembre) e Carmen Consoli (28 settembre).

Irene Grandi porterà al Festival il suo Grandissimo Tour, il live che celebra vent’anni di carriera (Qui il nostro articolo sulla festa che si svolgerà a dicembre).

Max Gazzè è in tour da giugno e porterà a Pantelleria On The Road, un grande concerto per il suo intero repertorio, dagli inizi alle ultime hit. Con lui sul palco Giorgio Baldi (Chitarre), Cristiano Micalizzi (Batteria), Clemente Ferrari (Tastiere) e Max Dedo.

Carmen Consoli chiuderà il Passitaly Sound Festival con un live ideato appositamente per il pubblico di Pantelleria e nel quale porterà i brani della sua carriera che si avvia a compiere un quarto di secolo.

