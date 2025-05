Tutto pronto per Party Like a Deejay: concerti, sport e ospiti

Party Like a Deejay 2025: torna a Milano il weekend del 7 e 8 giugno l’evento musicale firmato Radio Deejay, con concerti, dj set, incontri e attività gratuite che animeranno Parco Sempione e Arco della Pace.

Party Like a Deejay 2025: Il programma musicale

Protagonisti di questa nuova edizione saranno alcuni dei nomi più noti della musica italiana, con due serate evento all’Arco della Pace:

Sabato 7 giugno: ALBERTINO (dj set), ALFA, ANNALISA, BRUNORI SAS, COEZ, FRANCESCO GABBANI, FRANCO126, JOAN THIELE, LUCIO CORSI, OLLY, TANANAI

Domenica 8 giugno: ALBERTINO (dj set), ACHILLE LAURO, BNKR44, BRESH, CAPO PLAZA, COMA_COSE, FEDEZ, GAIA, GHALI, PLANET FUNK, RKOMI, ROSE VILLAIN, SHABLO, GUÈ, TORMENTO, JOSHUA, THE KOLORS, WILLIE PEYOTE

Gli appuntamenti al Castello Sforzesco

Venerdì 6 giugno al Cortile delle Armi è in programma la grande anteprima: Radio Linetti Live con Linus.

Sabato 7 giugno va in scena Palco Capital Live con: ANNA CAROL, EMMA NOLDE, FRANCESCA MICHIELIN, GIORGIO POI, IRENE GRANDI, LEVANTE, VENERUS + special guest.

Domenica 8 giugno si terrà lo Speakers’ Corner con le voci di Radio Deejay: Linus, Nicola Savino, Il Trio Medusa, Alessandro Cattelan, Fabio Volo, La Pina, Diego Passoni e La Vale.

Spazio anche al live del podcast Dungeons & Deejay con Francesco Lancia e tanti speaker ospiti.

Parco Sempione: dj set e aree tematiche

Durante il giorno Parco Sempione ospiterà Casa Deejay con dj set esclusivi di speaker e conduttori. Dalle 11:00 alle 17:00, ogni ora, si alterneranno personaggi come Umberto e Damiano, Andy&Mike, Alex Farolfi, Gianluca Gazzoli, il Trio Medusa, La Pina, Nicola Savino, Federico Pecchia, Davide Damiani, Dj Angelo, Dj Aladyn e molti altri.

Otto le aree tematiche gratuite:

Area Sport : corsi fitness, basket, padel e il Visa Winter Sport Village

: corsi fitness, basket, padel e il Visa Winter Sport Village Area Giochi senza Wi-Fi : giochi da tavolo, escape game, D&D live

: giochi da tavolo, escape game, D&D live Area Family & Kids : arrampicata, giochi e laboratori green

: arrampicata, giochi e laboratori green Virtual Zone : esperienze immersive in VR grazie al Museo della Scienza

: esperienze immersive in VR grazie al Museo della Scienza L’Ingegneria dei sogni : in collaborazione con il Politecnico di Milano

: in collaborazione con il Politecnico di Milano Deejay Café: cibo, aperitivi, burraco e momenti con gli speaker

Infopoint aperti dalle 10.00 alle 19.00 per orientarsi, ricevere gadget e scoprire tutte le attività. Agli under 26 verrà distribuita gratuitamente la Milano Museo Card, valida per un anno nei principali musei civici del Comune di Milano.

Beach Like a Deejay: il tour estivo

Al termine della festa milanese, Radio Deejay partirà con il tour estivo Beach Like a Deejay:

Rimini: 27-29 giugno

27-29 giugno Trani: 4-6 luglio

4-6 luglio Viareggio: 11-13 luglio

11-13 luglio Jesolo: 18-20 luglio

Per info e biglietti: www.ticketone.it/artist/party-like-deejay/