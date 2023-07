50 artisti scendono in campo per l’Italia con La Partita del Cuore per la Romagna. Ecco tutti i nomi, i dettagli e le info per donare

Anche La Nazionale Italiana Cantanti e il Golden Team si uniscono e scendono in campo per la Romagna grazie a La Partita del Cuore per la Romagna, un evento a sostegno della raccolta fondi Mediafriends a favore delle persone più fragili colpite dall’alluvione che si svolgerà il 20 luglio a Rimini e andrà in onda in prima serata su Italia 1 (ore 21) con il commento di Riccardo Trevisani e Massimo Callegari e, da bordo campo, Monica Bertini.

A condurre l’evento sarà Veronica Ruggeri de Le Iene con la partecipazione di Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi.

La 32esima edizione del match benefico vedrà scendere in campo la Nazionale Cantanti capitanata da Enrico Ruggeri e guidata dal Mister, Sebastiano Rossi, sotto la direzione tecnica del socio fondatore Sandro Giacobbe.

Contro di loro in questo match benefico de La Partita del Cuore una selezione di personaggi dello spettacolo allenati per l’occasione da Arrigo Sacchi affiancato dal direttore tecnico Giorgio Restelli.

LA PARTITA DEL CUORE PER LA ROMAGNA

Quest’anno La Partita del Cuore si svilupperà in quattro tempi da 20 minuti l’uno e avrà degli “imprevisti”, quasi come degli shootout, inseriti a sorpresa per influenzare il risultato finale.

Orietta Berti e Rovazzi saranno presenti con la loro canzone dell’estate, La Discoteca italiana.

Saranno oltre 50 gli artisti convocati e pronti a scendere in campo o a prendere parte all’evento. Nomi storici della musica italiana ma anche le nuove generazioni. Eccoli in rigoroso ordine alfabetico:

Alessandro Coli

Andrea Agresti

Andrea Pisani

Antonio Casanova

Arrigo Sacchi

Benji

Boro Boro

Bugo

Claudio Cecchetto

Cricca

Crytical

Dani Faiv

Deddy

Dj Ringo

Enea Bastianini

Enrico Ruggeri

Federica Andreani

Filippo Roma

Francesco Oppini

Gianluca Ginoble

gIANMARIA

Giuseppe Giacobazzi

Ignazio Boschetto

Isobel

Il Tre

Jimmy Ghione

LDA

Leo Gassmann

Ludwig

Marco Bazzoni

Max Angioni

Monica Bertini

Moreno

Moreno Il Biondo

Moreno Morello

Nicolò De Devitiis

Niveo

Orietta Berti

Oskar degli Statuto

Paolo Vallesi

Piccolo G

Piero Barone

Pierpaolo Petrelli

Rhove

Roberto Lipari

Rovazzi

Sandro Giacobbe

Sebastiano Rossi

Sergej

Shade

Tommy Cassissa

Ubaldo Pantani

Virginio

ZW Jackson

Gian Luca Pecchini, DG della Nazionale Cantanti, sintetizza così lo spirito di questa Partita del Cuore:

“L’Emilia Romagna si è svegliata tra il fango senza mai perdere la voglia di rialzarsi. Il maltempo fra il 2 ed il 17 maggio ha generato sulla regione piogge persistenti, allagamenti, straripamenti e frane. La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente e non si è mai fermata; i volontari sono diventati centinaia e poi migliaia. Tutto quel che possiamo fare per loro è aiutarli e non lasciarli soli. Hanno bisogno di tutti noi, prima adesso e domani. Il nostro invito è quello di venire allo stadio“.

Queste invece le parole di Gian Luca Baldini, Ceo di E.G.E., società che cura la produzione televisiva dell’evento:

“Mi sono attivato immediatamente con Mediafriends che, grazie al sostegno di Mediaset, ha sposato da subito il progetto. L’invito è di essere presenti domani sera allo stadio, tutti insieme per rendere omaggio alla nostra terra“.

La terna arbitrale designata dall’AIA per la gara è: RAPUANO ANTONIO sez. Rimini, SCARPA MATTIA sez. Reggio Emilia e CAVALLINA ALEX sez. Parma.

Sono disponibili gli ultimi biglietti per assistere alla partita. Potranno essere acquistati a partire dalle ore 10 presso i botteghini dello stadio di Rimini.

Tutto il ricavato dell’evento e delle donazioni da rete fissa e mobile al numero solidale 45597, messo a disposizione dalla campagna Mediafriends fino al 22 luglio, è destinato in favore delle persone più fragili colpite dall’alluvione in Romagna dello scorso maggio.

I fondi raccolti saranno destinati a cinque progetti specifici rivolti alle persone più fragili curati da Anffas Faenza, Casa della Carità Lugo, Comunità Montepaolo, Fondazione opera Don Baronio onlus Cesena e genitori ragazzi disabili di cui sarà data ampia rendicontazione.

L’apertura dei cancelli avrà luogo alle ore 19.00

PARCHEGGI

Comunicazione per raggiungere i parcheggi dedicati agli amici meno abili: per chi arriva da Rimini sud seguire indicazioni stadio Romeo Neri – imboccare Via Flaminia e girare a destra su viale IX febbraio presentarsi al varco con nome accreditato e documento di riconoscimento.