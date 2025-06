Paolo Vallesi canta le traiettorie dell’amore nel brano “In fuga verso il sole”

Per questa estate 2025, Paolo Vallesi propone il singolo In fuga verso il sole. Il brano, in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali da fine maggio, è adesso accompagnato da un videoclip ufficiale, visibile su YouTube.

In fuga verso il sole (Clodio Music) è un brano estivo e carico di energia. Scritto dallo stesso Vallesi con la collaborazione di Pio Stefanini, è un invito a osare e rischiare. Gli anni scorrono e il cantautore invita a prendere di petto la vita, più che fare bilanci.

Con un ritmo incalzante, Paolo Vallesi racconta un amore che è centro di tutto, tra attese ed intuizioni. I sentieri della vita fanno prendere a volte strade apparentemente centrifughe, ma l’emozione con le sue declinazioni è spesso un gioco di equilibri ed esatte distanze.

Paolo Vallesi rivisita il mito di icaro nel video di “In fuga verso il sole”

Dal 6 giugno 2025 è disponibile su YouTube il video ufficiale di In fuga verso il sole. La clip è realizzata con la regia di Michele Vitiello e la collaborazione di Niccolò Carosi. La produzione è di Pasquale Scilanga per Clodio Music.

Il video prende spunto dal mito di Icaro e lo rivisita ambientandolo ai nostri giorni, fra IA e Arte. Il regista Michele Vitiello sottolinea: “Paolo Vallesi in questo brano, racconta una storia d’amore e le sue traiettorie a volte incongruenti come del resto l’amore ci ha abituato, abbiamo quindi cercato di realizzare questa suggestione appunto… in fuga verso il sole“.

“in fuga verso il sole”, ecco il testo

Testa, cuore, braccia, gambe

poi metti le mani sui fianchi

e ti guardi allo specchio ci resti per ore e alla fine ti senti migliore

E ti immagini in mezzo alle Ramblas che corri più forte anche quando sei stanco

ed è un misto paura coraggio e sudore e comunque ti godi il calore

IN FUGA VERSO IL SOLE

mentre corro verso te

IN FUGA VERSO IL SOLE

mentre aspetto solo te

cerco quello che non so,

quello che non ho

IN FUGA VERSO IL SOLE

Io come Icaro vorrei

ali di cera per volare

ma in equilibrio aver la forza e non salire più in su..IN FUGA VERSO IL SOLE

Occhi più grandi del viso due piccoli amici col proprio destino,

suona il campanello e scappa fai che non ci veda nessuno

Dov’è finito quel riccio tamarro vestito da Festa col mazzo di fiori

e le domeniche mattina in coda in macchina, col vetro aperto ed il braccio di fuori

IN FUGA VERSO IL SOLE

mentre corro verso te

IN FUGA VERSO IL SOLE

mentre aspetto solo te

IN FUGA VERSO IL SOLE

cerco quello che non so

quello che non ho

IN FUGA VERSO IL SOLE

mentre corro verso te

IN FUGA VERSO IL SOLE

mentre voglio solo te…io

sono un uomo senza tempo

che va in fuga verso il sole e così..

Io come Icaro vorrei

le ali di cera per volare

e nuoto nel vento in cerca di nuove parole per te…

IN FUGA VERSO IL SOLE