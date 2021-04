Paola Gallo hackerato il profilo della nota conduttrice radiofonica e blogger, voce simbolo della musica italiana.

Pensate di aver racchiuso nei vostri profili social negli ultimi anni il lavoro di una vita a sostegno della musica italiana. Interviste, foto, ricordi, aneddoti… e pensate se un giorno qualcuno riesce ad entrare in quei social, ne prende il possesso, e manipola il lavoro da voi fatto cambiandogli completamente anima.

Questo è quello che è successo a Paola Gallo, un nome che per gli amanti della musica italiana non ha certo bisogno di presentazioni essendo stata la voce e volto di punta di Radio Italia per tantissimo tempo, lavoro, quello della promozione e della valorizzazione della nostra musica, che porta avanti oggi sul suo blog, Onde Funky (lo trovate qui) e tramite diverse collaborazioni tra cui quella con Tim Music.

Paola Gallo, ecco cosa è successo ai suo profili social

Abbiamo chiesto a Paola di raccontarci quanto sta accadendo da diversi giorni a questa parte…

“Dal 15 febbraio nonostante le ripetute segnalazioni a Facebook e denuncia alla Polizia di Stato, la mia pagina Facebook ufficiale (Paola Gallo Onde Funky) è stata hackerata. Il nome è stato modificato da ignoti da Onde Funky in Funky Films e pubblica video al limite del lecito con scene demenziali e di cattivissimo gusto. Una pagina che può essere raggiunta con il link originale (@paolagalloondefunky), e che propone come foto profilo il mio volto, mostrando l’indirizzo mail, affermando di essere l’unica pagina ufficiale di Paola Gallo e mostrando foto personali e con artisti oltre al logo del mio blog, Ondefunky. Un grave danno d’immagine e di reputazione visto che in molti credono o hanno creduto che questa sia stata una ‘strategia editoriale’ di dubbio gusto e riconducono a me la pubblicazione di tali brutture. In quella pagina, attiva dal 2010, erano custoditi 10 anni di interviste, foto, articoli degli anni a Radio Italia, Rai Radio2, articoli del blog e attività inerenti all’attuale direzione artistica della radio nazionale dab della Cei inBlu2000.“

Questo è quanto sta accadendo mentre, al momento, gli unici profili utilizzati dalla vera Paola Gallo sono quello Twitter e quello Instagram entrambi col nome @ondefunky.

All Music Italia, attraverso i suoi contatti con Facebook, si è già mossa per cercare di aiutare Paola a recuperare il profilo, vi terremo informati.