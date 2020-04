Palù e Luis Rodriguez feat. Clementino e Fel. X: uniti per la hit “Mueve”

Arriverà in radio il 17 aprile Mueve, un brano destinato a diventare una hit grazie alla collaborazione tra il rapper Palù e il producer Luis Rodriguez che per l’occasione hanno coinvolto Clementino e il vocalist Fel – X.

Si tratta di un brano dallo spiccato sapore latino, con influenze reggaeton perreo, ma che si contraddistingue per alcune parti rappate in napoletano e un cantato in spagnolo.

Un’idea che si può considerare anche come un progetto di rivincita. Due artisti come Palù e Luis Rodriguez che, dopo numerose collaborazioni della scena hip hop soprattutto partenopea, cercano la consacrazione nazionale con un brano dalle spiccate sonorità internazionali.

PALÙ E LUIS RODRIGUEZ

Palù è un rapper napoletano il cui vero nome è Giuseppe Palumbo. Nel 2018 ha pubblicato il singolo Bene che può essere considerata come la migliore sintesi della sua vita. Un percorso personale vissuto sempre in bilico tra male e bene che, però, ha sempre avuto nella musica quell’ancora di salvezza che lo ha portato, ora, a credere in un futuro migliore.

Luis Rodriguez è un dj e producer nato a Napoli il 6 Dicembre 1992. Nel 2014 lavora alla sua prima produzione importante, ovvero la sigla ufficiale della serie TV Gomorra insieme a Ntò e Lucariello, progetto che ottiene il disco d’oro.

Tra le sue collaborazioni più significative c’è Ora Basta, il singolo solidale realizzato insieme ai rapper napoletani Ntó, El Koyote, El Barrio, Palù, Michele Sbam, Priore, Marziano, Kiaman, Red Family, Blaak Jack e Gesualdo.

Il suo ultimo singolo è Not Ya (Ego Music), uscito lo scorso 27 marzo.