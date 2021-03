Ornella Vanoni: il nuovo singolo è “Isole Viaggianti” (Testo)

È stato lanciato in radio il 26 marzo il nuovo singolo di Ornella Vanoni Isole Viaggianti, brano estratto dall’album Unica, pubblicato da BMG lo scorso gennaio.

L’artista, reduce dalla straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo come ospite della serata finale con il brano Un Sorriso Dentro al Pianto, è pronta per far conoscere un nuovo tassello del progetto che le sta regalando numerose soddisfazioni.

Isole Viaggianti, composto da Fabio Ilacqua, sembra mettere a fuoco un sentire comune del momento che stiamo vivendo. L’atmosfera concitata delle strofe fotografa l’irrequietezza e il desiderio di fuga – reale e metaforico – dalle costrizioni, dalle consuetudini, dai percorsi prestabiliti, e lo fa con un andamento ritmico che riconduce alle sonorità brasiliane tanto amate da Ornella.

Poi, l’incedere inquieto del canto, sempre punteggiato da un umorismo lieve, sfocia in un ritornello arioso e avvolgente nel quale Ornella dà voce in prima persona ai “due eterni passeggeri” che si sorreggono tenendosi per mano “in cerca di sentieri secondari”, simili appunto a due isole viaggianti “sulla via di ieri e quella che verrà”.

“I sentieri secondari sono quelli che ti fanno uscire da uno schema fisso e a scoprire cose nuove, mentre sulla strada maestra può non cambiare mai niente. Se vuoi dare gioia e felicità, ci sono le percussioni e le sonorità del Brasile, un Paese che mi piace molto.”

ORNELLA VANONI ISOLE VIAGGIANTI – IL TESTO

Cambio città cambio visione

Lascio la storia a metà

Fra le pagine aperte del mio copione

Cambio bandiera la prospettiva

Provo a levarmi d’impaccio

Trovare uno straccio d’alternativa

Perché se l’occhio più non vede

Cuore non si muove

Vento sulle vele

Terra non si vede

Terra non si vede ancora

Non si vede ancora

Ma tienimi le mani

Noi che siamo eterni passeggeri

Sempre in cerca di sentiеri secondari

Due isole viaggianti е forestieri

Sulla via di ieri e quella che verrà

Sei tu che mi accompagni ancora

Cambio città

Cambio perfino nome

Ne ho così piene le tasche

Di voci di facce di confusione

Cambio la strada prendo un’iniziativa

Nessuno bussi alla porta

Non sono disposta alla trattativa

Camminare mi fa bene

Strada sulle suole

Vento sulle vele

Terra non si vede

Terra non si vede ancora

Non si vede ancora

Ma tienimi le mani

Noi che siamo eterni passeggeri

Sempre in cerca di sentieri secondari

Due isole viaggianti e forestieri

Sulla via di ieri e quella che verrà

Sei tu che mi accompagni ancora

Cambio

Cambio casa cambio direzione

Cambio

Prendo una strada che va chissà dove

Cambio

Cambio anche l’anima che non si vede

Cambio

Cadere poi rialzarsi e ricadere

Cambio

Seguo il mio passo vada dove vada

Cambio

Che sia la buona o la cattiva strada

Cambio

E di una vita farne due

Cambio