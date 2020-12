Sanremo 2021 Orietta Berti Quando ti sei innamorato significato della canzone.

Sono passati 29 anni da quando sul palco dell’Ariston salì Orietta Berti insieme a Giorgio Faletti. I due cantarono Rumba di Tango, brano che non arrivò in finale. Da allora l’usignolo di Cavriago non è più tornata in gara, ma non è mai stata troppo lontana da Sanremo.

Nell’autunno del 1997 Orietta presentò la finale di Sanremo Giovani e nel 1999 il Dopofestival accanto a Teo Teocoli. La sua canzone Incompatibili ma Indivisibili fu addirittura inserita nella compilation con tutti i brani del primo Festival targato Fabio Fazio.

Nel 2021, quindi, Orietta Berti sarà in gara all’Ariston per la dodicesima volta, a distanza di 55 anni dal debutto.

ORIETTA BERTI QUANDO TI SEI INNAMORATO SIGNIFICATO DELLA CANZONE

Il brano che l’artista porterà in gara si intitola Quando Ti Sei Innamorato e porta la firma di Francesco Boccia, Ciro Esposito, Enzo Campagnoli e Marco Rettani.

“‘Quando ti sei innamorato’ parla di un incontro che fa nascere una grande passione. È un percorso melodico con una struttura musicale sia classica che moderna. Sarò serena e anche felice perché salirò sul palco e canterò dal vivo con una grande orchestra. Rinascita è il tema fondamentale di questo Sanremo. Lo affronto con entusiasmo perchè nell’ultimo periodo mi sono mancate tutte quelle cose che non abbiamo potuto fare. Gli abbracci fra i miei cari, i miei amici e anche i concerti e l’abbraccio infinito del mio grande pubblico.”

QUANDO TI SEI INNAMORATO – IL TESTO

