Ombre Cinesi: “Michael Jackson”, un inno alla sfrontatezza su Tik Tok

E’ uscito Michael Jackson (Fragola Dischi), il nuovo singolo di Ombre Cinesi, disponibile sulle piattaforme digitali dal 6 marzo.

Un brano dal ritmo ballabile e incalzante e con sonorità tipiche della trap, che ben contrastano con un testo malinconico e originale cantato con qualche concessione all’interpretazione rap.

Michael Jackson si ispira a Tik Tok, il social network del momento.

Il brano arriva dopo il buon riscontro del singolo Summer Card, uscito la scorsa estate e accompagnato da una misteriosa e insolita campagna promozionale su Instagram e Whatsapp (Ne abbiamo parlato Qui).

L’unione tra musica e social ha caratterizzato anche la pubblicazione di Resta con me a Natale, uscito a fine 2019.

OMBRE CINESI – MICHAEL JACKSON – IL TESTO

Ice Cream mentre cammina

Faccio un altro video su TikTok

Ripeti

Ice Cream mentre cammina

Faccio un altro video su TikTok

2012, era luglio ma faceva freddo

Na buona scusa per non fermarmi

Per abbracciarti

Ad ogni modo dimmi che noi, che poi

È una scusa dici che è finita lì

Mi ricordo come ti faceva il jeans

Quella lì non è mica te

Leccava

Ice Cream mentre cammina

Faccio un altro video su TikTok

Ripeti

Ice Cream mentre cammina

Faccio un altro video su TikTok

Sparano flash e il Malibù scompare

Non chiudono l’Ilva, ca**o fumo a fare

Scusa mi spieghi perché

Ogni qualvolta che non andiamo d’accordo dici c’ho da fare?

Ma che c’hai da fare?

Io ti ricordo qui (seduta)

Che mi hai lasciato tu (eh)

Ma quanta strada devi fare per trovare

Prova a scop, prova a scoprire

Michael Jackson

Uh uh

Caro amore mio (Mi do gli schiaffi in faccia)

Non posso vivere senza te (Mi do gli schiaffi in faccia)

Sei praticamente tutta la mia vita (Mi do gli schiaffi in faccia)

Non immagino le mie giornate senza te (Mi do gli schiaffi in faccia)

Ice Cream mentre cammina

Faccio un altro video su TikTok

Ripeti

Ice Cream mentre cammina

Faccio un altro video su TikTok