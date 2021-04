OlzeMusic: online la prima piattaforma multimediale italiana dedicata alla musica

È online OlzeMusic, la prima piattaforma italiana completamente dedicata alla musica e che distribuirà i suoi contenuti anche grazie al Fluid Content di Sky.

OlzeMusic è una TV che si arricchirà di contenuti esclusivi mese dopo mese. Una community dove gli utenti possono valutare i loro artisti preferiti. Una vetrina per gli emergenti, con la creazione di contest con in palio premi speciali in collaborazione con le principali realtà discografiche.

Fondata come startup innovativa, nasce nel 2016 dall’idea di sviluppare una realtà digitale in cui gli utenti stessi potessero indicare i migliori artisti in circolazione, compararli tra di loro in modo da essere sempre aggiornati sulle novità musicali e ricevere suggerimenti su nuovi artisti da scoprire in base ai propri gusti e preferenze.

OlzeMusic si può definire come un mondo inclusivo dedicato alla musica in tutti i suoi generi e stili, che coinvolge tutti gli artisti, più o meno conosciuti. Sulla piattaforma gli utenti potranno votare i loro preferiti, accedere a contenuti video esclusivi e partecipare a lezioni e contest organizzati ad hoc in collaborazione con etichette discografiche.

OLZEMUSIC

Queste le sezioni ad oggi disponibili sul sito www.olzemusic.com e su app per dispositivi iOS e Android.

OLZEMUSIC TV – che distribuirà i suoi contenuti anche grazie al Fluid Content di Sky. I contenuti speciali ed esclusivi, rubriche, serie tv, documentari per esplorare e conoscere il mondo della musica a 360°;

OLZEMUSIC Talent Scouting “scelti da voi”: contest vari a cui poter partecipare, con in palio premi speciali in collaborazione con le principali realtà discografiche.

OLZEMUSIC Community: dove l’utente potrà interagire ed essere primo giudice con le sfide tra vip, gli artisti da votare, artisti affini ai suoi gusti musicali e gli artisti emergenti da posizionare.

Sono disponibili i primi contenuti esclusivi di OLZE TV al link www.Olzemusic.com/olzetv.

I primi episodi della prima stagione di THE BEATZ STORY, la serie tv che racconta il punto di vista dei producer urban italiani, e l’extended version di COME IL MARE, il documentario che racconta la vita e la carriera artistica di VALE LAMBO.

Dal 6 aprile sono aperte le iscrizioni per la prima edizione DANCE FIGHTERS. Il nuovo contest firmato OlzeMusic dedicato al ballo e diviso in quattro categorie (Urban, Latin, Hitlist Italia, Hitlist Internazionale).

Influencer da centinaia di migliaia di follower lanceranno challenge diverse per ogni categoria. La gara sarà divisa in tre fasi di selezione. Si potrà partecipare condividendo i propri contenuti caricati su TikTok, Instagram, YouTube e Facebook, che verranno giudicati dagli utenti con una votazione che va da 1 a 5 stelle. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.olzemusic.it e sull’app OlzeMusic.

