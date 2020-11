A poche settimane dal lancio del primo singolo, f*ckbøi, torna con il suo stile inconfondibile e un brano dal titolo eloquente, Stronza, il cantautore oli?

Il nuovo brano viene definito dall’artista come una ballad 2.0, amo ed odi.

In questa canzone oli? parla di una relazione tossica con una ragazza che cerca di evadere dal conforto famigliare finendo per autodistruggersi.

Il beat segue l’evoluzione della storia: dall’intro ballad, fatto di archi e chitarre, alla strofa dark in cui i protagonisti sognano di essere come Sid e Nancy, Rimbaud e Verlaine, fino ad arrivare a un ritornello con richiami rock; il testo osserva con occhi lucidi tutto il non detto di una nuova generazione che si rifugia chi nella droga e chi nelle canzoni per scappare dalla realtà che li circonda.

Stronza è stata scritta dallo stesso oli? e prodotto dal ragazzo con Riccardo Scirè e Frank Meta.

Qui a seguire il testo del brano in uscita in tutte le piattaforme digitali venerdì 27 novembre.

Foto di copertina di Unknow Russian girl

oli? STRONZA testo

Sei solo una stronza

mi chiami ancora e ancora non so dirti ‘’basta’’

e se scopiamo è sempre colpa di una sbronza

mi urli addosso come facevi una volta

con la voce rotta

fuck that

fammi del male

non sento niente

amour et folie

Io e te

Su quel giornale

Fake news,

Gossip magazine

Paranoie e droghe, come Sid e Nancy

Siamo nati morti, giovani e depressi

L’odio nello specchio guardando noi stessi

oh god, je t’aime

fake love, my bad

Rimbaud, Verlaine

non so, perchè

io ti amavo ma facevo schifo ai tuoi

Sei solo una stronza

mi chiami ancora e ancora non so dirti basta

e se scopiamo è sempre colpa di una sbronza

mi urli addosso come facevi una volta

con la voce rotta

Sei solo una stronza

ti amo ancora e giuro non ne ho mai abbastanza

e se lottiamo è sempre dentro a quella stanza

mi baci piano come facevi una volta

con la voce rotta

Tuo padre pagava tu non andavi a lezione

mi dicevi ‘’lui di me sa solamente il nome’’

Ogni notte per le strade a vendere l’amore

ti ho vista sbiadire, piangere fra le persone

No, non sai

non sai

quante volte sto zitto

Tu non sai

non sai

quante volte ti ho scritto

nei versi di una canzone

gli spazi fra le parole

che non ti ho mai detto perché

Sei solo una stronza

mi chiami ancora e ancora non so dirti basta

e se scopiamo è sempre colpa di una sbronza

mi urli addosso come facevi una volta

con la voce rotta

Sei solo una stronza

ti amo ancora e giuro non ne ho mai abbastanza

e se lottiamo è sempre dentro a quella stanza

mi baci piano come facevi una volta

con la voce rotta