Il giovane Marco Poletto in arte oli? (rigorosamente con la o minuscola e il punto di domanda) cantautore e autore tra i più promettenti e innovativi della nuova scena musicale italiana, pubblica il singolo f*ckbøi.

Il suo ambizioso obbiettivo? Creare un’ammaccatura nella cultura musicale moderna. Per farlo propone musica che è un mix di melodie catchy e chitarre tanto distorte quanto le 808, che si uniscono a testi intimisti, generazionali, colmi di immagini.

Il tutto con un’atmosfera in bilico tra il pop-punk dei Blink-182 e

l’emo-trap di Lil Peep, con virate tra Queen e My Chemical Romance.

oli? f*ckbøi

Il brano che fa da apripista all’album di debutto di oli? è prodotto da Riccardo Scirè e vuole tratteggiare gli stati d’animo di un’intera generazione: il dualismo fra il vuoto interiore e l’ossessiva ricerca di accettazione, spesso anche da parte di se stessi.

Ecco come racconta questa canzone oli?…

“Il brano è nato il 12 luglio del 2020, in un bilocale mezzo vuoto della periferia di Milano. Tutto è partito da un semplice giro di chitarra elettrica, una nota vocale con la topline del ritornello e l’estrema voglia di essere me stesso al 666%. Ho pensato che il modo migliore per capire chi fossi, fosse guardarmi dentro ed ammettermi tutti quei lati che ho sempre voluto nascondere al pubblico e a me stesso. Ho voluto raccontare dei miei 17 anni, Della ricerca di cura nell’insignificante sesso occasionale. Ho subito mandato un audio al mio Produttore e Manager Riccardo Scirè, che se ne è innamorato e, qualche giorno dopo, nel suo studio, mi ha aiuta a dipingere la mia follia su Logic. È un brano punk, è pop, è metal, è trap, è emo, è Queen, è Tim Burton, ma i protagonisti sono Audrey Hepburn e James Dean, nel 2020. f*ckbøi sono io e le mie troppe personalità.

oli? f*ckbøi testo e audio

I’m a f*ckboi

chiami quando ti annoi

oh my god oh my god

Mi tratti come

Fossi un fanboi

Ma poi piangi, mi annoi

Oh my god

Yeaaah

sadboy, hellboy yeah

sesso e lacrime

mostri dentro me

f*ckboi, love is dead

io e te in un crash-test

morti a 23

È iniziata un po’ per sbaglio

ed è stato tutto sbagliato

scrivo ciò che ho dentro me

nelle note dell’iphone

prima fuck-friends ora ex, yeah

dicevamo che era solo sex ora è sad, yeah

I’m a f*ckboi

chiami quando ti annoi

oh my god oh my god

Mi tratti come

Fossi un fanboi

Ma poi piangi, mi annoi

Oh my god

Yeaaah

non so più chi sei

ma tu odiami, odiami ancora

stringi i miei nodi alla gola

I’m a f*ckboi

I’m a f*ckboi

oh my god

yeaaah

siamo sempre gli stessi

bambini depressi

che infrangono i sogni del padre

voci nella mia testa

e tu sei così bella

che non vorrei farti del male

I’m a f*ckboi

chiami quando ti annoi

oh my god oh my god

Mi tratti come

Fossi un fanboi

Ma poi piangi, mi annoi

Oh my god

Yeaaah

non so più chi sei

ma tu odiami, odiami ancora

stringi i miei nodi alla gola

I’m a f*ckboi

I’m a f*ckboi

oh my god

yeaaah

f*ckboi

f*ckboi