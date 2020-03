Nyv Amici 19. Per la cantante già fuori con l’album Low profile per Sugar Music, arriva il momento di giocarsi l’ultima carta per accedere alla finale di Amici di Maria De Filippi.

Ecco come è andata la semifinale di Nyv.

NYV Amici 19 semifinale

Nel primo dei tre gironi Nyv è la quarta ad esibirsi e presenta nuovamente uno dei suoi inediti, Banlieu. La ragazza si classifica terza.

Nel secondo girone Nyv si esibisce per terza con un brano in inglese, Before you go di Lewis Capaldi, ma per la Pettinelli non è stata centratissima. La ragazza è seconda alle spalle di Nicolai.

Finita la sfida Javier è il secondo finalista di Amici 19, la gara continua.

Nyv inagura quindi il terzo ed ultimo girone cantando No one else di Adrian Ivan. Prima dell’esibizione viene mandato in onda un filmato in cui la ragazza confessa di non sentire di meritare la finale.

Alessia Marcuzzi e Vanessa Incontrada non sono d’accordo e cercano di spronare la ragazza.

Nicolai è primo in classifica ed è quindi il terzo finalista. La sfida finale è tra due cantanti, Giulia e Nyv.

La sfida finale

In questa sfida giudica il televoto.

Parte Giulia cantando uno degli inediti del suo disco (vedi qui), Le domeniche di maggio.

Nyv risponde con Un’estate fa di Franco Califano in una versione riarrangiata.

Seconda sfida con Giulia Molino che canta Meraviglioso amore mio di Arisa e Nyv interpreta l’inedito Personne (qui tutte le info sul disco della ragazza).

Ultimo brano per Giulia… Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni mentre per Nyv Con il nastro rosa di Battisti.

Il quarto finalista di Amici 19 è Giulia Molino Nyv riceve un premio da Tim di 30.000 euro per la sua poliedricità artistica. La ragazza riceve inoltre un premio da un altro sponsor.

Foto di Fabrizio Cestari – Rockett