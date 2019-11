La prima puntata pomeridiana della nuova edizione di Amici ha proposto alcuni volti noti. Tra questi non è passata inosservata Nyv, un vero e proprio talento, ma che negli anni ancora non è riuscita a trovare la sua strada, nonostante due importanti apparizioni televisive in occasione di Sanremo Giovani 2017 e 2018.

Nyv è autodidatta, suona il pianoforte, chitarra basso e ukulele e scrive canzoni da quando aveva 12 anni.

“Vorrei essere per qualcun altro le canzone che mi hanno aiutato. La mia vita ruota attorno alla musica. I miei amici suonano e a casa sono piena di strumenti. La musica è condivisione. Non ho mai studiato canto, sono tutta istinto. Mi piacciono le vocine dei cartoni animati, mi viene da farle anche nei momenti meno opportuni.” Sul palco ha portato l’inedito in italiano Per Favore e Je Suis, che invece è in lingua francese. NYV – PER FAVORE

Per favore

Amerò gli sbagli

che farai nei miei confronti

asciugherò i tuoi pianti

proteggerò i tuoi sogni

mi tufferò a salvarti

e ti stringerò le mani

poi rideremo negli abbracci

e ci capiremo in silenzio

indosserò i tuoi panni

anche se mi saranno stretti

e ti difenderò se tu vorrai odiarmi

non me ne pentirò

se vorrai andare via

esiste un tempo dentro al cuore

che non finirà

Ti chiederò di amarmi per favore

resterò in silenzio ferma ad aspettare

per tutto il tempo che avrai bisogno

ti chiederò di amarmi per favore

mi medicherò fino poi a guarire

perché fare l’amore vorrà dire

prendersi cura di te, sì

ma di me

Nyv prima di Amici

Nyv è nata in Lussemburgo il 6 marzo 1997. Il suo vero nome è Mirella Nyvinne Pinternagel e ha origini tedesche e marocchine. E’ nata e cresciuta a Domodossola, ma ora vive a Milano. Prima di scegliere lo pseudonimo Nyv si faceva chiamare Nyvinne.

Il suo timbro è riconoscibile e nel tempo ha ricevuto diversi apprezzamenti da parte degli addetti ai lavori.

Nel 2017 è arrivata a un passo dal Teatro Ariston proponendo il brano Spreco Personale (Qui la nostra videointervista), risultando una dei due eliminati della seconda fase della serata finale di quell’edizione di Sarà Sanremo condotta da Claudia Gerini e Federico Russo.

Nel 2018, invece, nel Sanremo Giovani di Baudo e Rovazzi si è dovuta accontentare del terzo posto nella seconda serata alle spalle di Mahmood e i La Rua con Io Ti Penso (Qui il nostro articolo). Grazie a questo piazzamento ha avuto la possibilità di esibirsi nei 5 continenti in occasione del tour denominato Sanremo World.

Nel marzo di quest’anno, tre le altre cose, ha aperto il concerto di Giuseppe Anastasi al Legend’s Club di Milano.

Foto dai Social di Nyv