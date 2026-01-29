Nuove Frequenze: i radar di All Music Italia su Lunatropica, Bloomie, Sunken e le uscite del 30 gennaio 2026

NUOVE FREQUENZE: i radar All Music Italia sulle nuove uscite della musica italiana.

Ci sono settimane in cui le uscite sembrano parlare tutte la stessa lingua.

E poi ce ne sono altre, come questa, in cui ogni progetto sembra muoversi da un punto diverso, ma con un’urgenza comune: mettere ordine nelle emozioni senza semplificarle.

Non è una settimana rumorosa, né muscolare. È una settimana fatta di ritorni interiori, di memorie che riaffiorano, di corpi che sentono prima ancora di capire. Canzoni che non cercano l’effetto immediato, ma una forma di verità che duri più di un ascolto.

Come sempre, Nuove Frequenze non è una classifica né un giudizio: è uno spazio di ascolto ragionato, un tentativo di intercettare quei segnali che – ognuno a modo suo – stanno provando a costruire un linguaggio personale dentro la musica italiana di oggi.

