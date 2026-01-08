8 Gennaio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
8 Gennaio 2026

NUOVE FREQUENZE: I radar AMI su I Giocattoli, Comeilmiele e altre scoperte

La bussola per scoprire la musica di domani oltre il mainstream.

News di All Music Italia
Copertina della rubrica Nuove Frequenze di All Music Italia con I Giocattoli, Ricky Bizzarro e Comeilmiele
Condividi su:

Il giovedì di All Music Italia è il momento in cui i nostri radar provano a isolare i segnali più interessanti nel mare delle release settimanali della nuova musica italiana. Con la rubrica NUOVE FREQUENZE, non cerchiamo di stilare una classifica dei migliori, ma di offrire una selezione ragionata su ciò che ha catturato la nostra attenzione per originalità, scrittura o attitudine.

Dalle atmosfere analogiche al pop punk più tagliente, fino alle risonanze della world music, ecco alcuni dei progetti che abbiamo intercettato questa settimana.

I Radar della settimana sulla nuova musica italiana

I Giocattoli (feat. sonoalaska) – Harakiri (Garrincha 373 / Giungla Dischi)

La band siciliana I Giocattoli torna con un brano che esplora il fascino del malessere. In Harakiri, arricchito dalla collaborazione con sonoalaska, il dolore diventa un’abitudine frequentata con consapevolezza quasi ostinata. Il testo ribalta l’idea di sofferenza come incidente, descrivendola come un gesto quotidiano per “sentire qualcosa”. Un pezzo che resta addosso per la sua capacità di raccontare le crepe di una relazione instabile con estrema lucidità.

STE – eco (TENDENT’S – altafonte italia)

Torna STE e lo fa cin un brano R&B in Napoletano, una continua reminiscenza che raffigura sogni e ricordi che si mischiano. Il singolo tocca temi delicati come la “dipendenza affettiva” e “l’attaccamento evitante”, due aspetti che ormai vivono sempre più forti nei rapporti attuali.

Ricky Bizzarro – Brusa Betlemme (Dischi Soviet Studio)

Lo storico frontman dei Radiofiera, Ricky Bizzarro, debutta come solista con una ballata civile di rara potenza. In Brusa Betlemme, il dialetto trevigiano diventa lingua universale per denunciare l’indifferenza davanti agli orrori della guerra. Un progetto condiviso che rifiuta la retorica e sceglie di esporsi attraverso un’immagine cruda: un presepe contemporaneo che brucia sotto un cielo solcato da aerei militari invece che da comete.

Suonno D’Ajere – Live in quartet (Agualoca Records)

L’EP LIVE IN QUARTET segna una tappa fondamentale per i Suonno D’Ajere. Registrato al Teatro Trianon-Viviani di Napoli, il lavoro proietta la canzone classica partenopea verso nuove rotte sonore, grazie all’introduzione della chitarra elettrica e delle percussioni. Un ponte tra tradizione e contemporaneità che conferma Irene Scarpato come una delle voci più interessanti e versatili della scena world music internazionale.

Comeilmiele – Kill Bill (Maqueta Records)

L’ironia come bussola per navigare tra le delusioni quotidiane è al centro di EPPI, il nuovo EP di Comeilmiele (Miele Gullì). Il singolo focus Kill Bill è un manifesto di consapevolezza: un pezzo pop punk energico che rompe gli schemi del romanticismo classico. Le parole diventano una katana musicale per tagliare i ponti con il passato, trasformando il ruolo di “terzo incomodo” in una spinta per riprendere in mano la propria identità.

Francis’ Scream – I Clearly Mustn’t Know What the Hell Is Going On (Mob Studios)

L’intensità catartica è la cifra del progetto Francis’ Scream di Francesco Scrima. Il nuovo singolo I Clearly Mustn’t Know What the Hell Is Going On è una confessione cruda sulla perdita del controllo mentale e sulla sensazione di estraneità rispetto alla realtà. Un sound autentico che mescola indie folk e indie rock, dove la fragilità e la rabbia si fondono in un urlo che attinge tanto dalla psichedelia degli anni Sessanta quanto dall’attitudine punk più viscerale.

Bluagata – Fra la violenza e la gentilezza (Vrec / Audioglobe)

Tornano i Bluagata con il loro quarto album di inediti, FRA LA VIOLENZA E LA GENTILEZZA. Il disco, prodotto da Alessio Camagni, evolve il sound della band pratese integrando l’elettronica a una struttura rock già consolidata. Il caratteristico doppio cantato femminile accompagna l’ascoltatore in un percorso di ribellione poetica: la gentilezza proposta come unica risposta possibile alla brutalità del mondo contemporaneo.

Fringuello – Déjàvu (Fringuello Dischi / MiaCameretta Records)

Un viaggio onirico e analogico è quello proposto da Fringuello nel nuovo album DÉJÀVU. Registrato interamente su nastro, il lavoro rifiuta le sovrastrutture digitali per cercare la spontaneità dell’esecuzione live. Il sound unisce il folk psichedelico degli anni Sessanta a suggestioni indie anni Novanta, creando un’atmosfera intima e luminosa che vive di chitarre riverberate e batterie dinamiche.

Flame – Perché sei qui (Autoprodotto)

L’artista urban Flame anticipa il suo prossimo album con un brano introspettivo che richiama le sue origini elettroniche. In Perché sei qui, il dialogo è aperto e diretto, mettendo a nudo la vulnerabilità di chi cerca di capire se un legame è reale o solo un passaggio momentaneo. La produzione di Salvatore Addeo valorizza le sfumature emotive di una scrittura che si conferma matura e consapevole.

Seguire Nuove Frequenze significa dare spazio alla scoperta e alla curiosità. L’appuntamento con i radar di All Music Italia torna ogni giovedì, per mappare insieme il futuro della musica italiana.

All Music Italia

Articoli più letti

Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 1

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Grafica classifiche di vendita FIMI 2025 con Olly, 3

Classifiche FIMI 2025 - Album: Olly conquista l'anno, ma è allarme per la musica al femminile
Top 100 singoli 2025 nella classifica FIMI 4

Classifiche FIMI 2025 - singoli: Olly primo anche qui e Giorgia torna regina
Ultimo indossa una maschera da alieno per il lancio del singolo Acquario 5

ULTIMO: l'enigma è sciolto, arriva il nuovo singolo "Acquario"
Un accostamento visivo tra Madonna e Patty Pravo, in occasione della cover di "La Bambola" registrata dalla popstar americana per lo spot Dolce & Gabbana. 6

Madonna canta "La Bambola" di Patty Pravo per Dolce & Gabbana. Video e audio
Casadilego ritratta dal fotografo Alberto D'Andrea per il lancio del primo album. 7

Casadilego: "dimenticato" X Factor riparte dal primo album "Silenzio (tutto di me)"
Autori più certificati FIMI 2025: Davide Petrella, Federica Abbate e Stefano Tognini 8

Autori più certificati del 2025: da Tropico a Federica Abbate, chi firma i successi dell’anno?
Tutti gli album italiani in uscita 2026 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Certificazioni FIMI settimana 1 2026: Rkomi, Elodie, Gianluca Grignani ed Eros Ramazzotti 10

Certificazioni FIMI settimana 1, le prime del 2026: da Rkomi a Elodie, da Grignani a Ramazzotti

Cerca su A.M.I.