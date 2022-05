Nu Genea, il nuovo brano “Tienatè” conquista le playlist e suona già in tutto il mondo

È partito con il botto il nuovo singolo dei Nu Genea, Tienatè. Il nuovo brano del progetto artistico di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, è stato inserito nelle playlist di tutto il mondo, dall’Italia fino alla Turchia, oltre al posizionamento nelle playlist editoriali internazionali Global Groove, Oyster, Boutique Tracks, Monday Spin e Borderless.

Il pezzo, secondo estratto del nuovo album Bar Mediterrraneo, in uscita il 13 Maggio per Ng Records su licenza di Carosello è stato suonato già a partire da questo weekend nei dj set di tutto il mondo, e tra gli altri dalla Dj sudcoreana Peggy Gou. Il brano ha inoltre aperto il match Napoli – Sassuolo allo stadio Diego Armando Maradona.

Nu genea “tienatè”

“Tienatè”, in napoletano si traduce con “Tienitelo!”, il brano prende spunto da quei meccanismi che si creano in un rapporto tra “amici” quando qualcuno prende in prestito qualcosa e poi scompare. Si tratta di un nuovo tassello del percorso discografico per il duo partenopeo. Dopo il successo dell’album The Tony Allen Experiments, del 2015, in collaborazione con Tony Allen, storico batterista di Fela Kuti. E l’LP Nuova Napoli, uscito nel 2018: un omaggio alla loro città natale, in cui sintetizzatori e elettronica si amalgamano con le voci in lingua napoletana.

Ci sono tutte le skill disco del duo partenopeo nel nuovo singolo, che per quest’occasione hanno unito ai sintetizzatori e agli archi la potenza vocale di Fabiana Martone, caratterizzando il tutto con le matrici musicali del Sud- Est del Mediterraneo.

Il singolo arriva dopo Marechià, brano di successo posizionatosi in top 30 dell’airplay, ottenendo un buonissimo riscontro come hit estiva controcorrente del 2021.

il tour

Già con lo show di Nuova Napoli i Nu Genea avevano entusiasmato il pubblico di tutti i più prestigiosi club e festival del mondo da Queremos! in Brasile al ClubToClub di Torino, da New Morning di Parigi allo Strelka di Mosca. A partire da Maggio il duo sarà in tour, per presentare il nuovo album. Con una formazione di otto elementi calcheranno i palchi dei più famosi festival italiani e europei. Queste le prime date annunciate:

05/05 – X-Jazz, Berlino (De)

26/05 – Nuits Sonores, Lione (Fr)

29/05 – Mi Ami, Milano (It)

02/06 – Gala Festival, Londra(Uk)

04/06 – The Island, Pantelleria (It)

09/06 – Kala Festival, Dhermi (Al)

16/06 – Nova, Bologna (It)

18/06 – Sonar, Barcellona (Es)

24/06 – Au Large, Marsiglia (Fr)

08/07 – Mengo, Arezzo (It)

09/07 – Spilla, Ancona (It)

15/07 – Gurten Festival, Gurten (Ch)

21/07 – Meeting Del Mare, Marian di Camerota (It)

30/07- Transatlantica, Genova (It)

05/08 – FestiValle, Agrigento (It)

13/08 – Color Fest, Catanzaro (It)

14/08 – Locus, Locorotondo (It)

18/08 – Vodafone Paredes De Coura, Paredes de coura (Pt)

20/08 – Lowlands, Biddinghuzein (Nl)

28/08 – Rock En Seine, Parigi (Fr)

Potete seguire gli aggiornamenti sulle pagine ufficiali, qui.

TIENATÈ TESTO E AUDIO

Pur’aje’ Pur’aje’Pur’aje’

Pur’aje’ Pur’aje’Pur’aje’

Pur’ajere ricive dimmane

Ma dimmane dimmane è passato

È passato ma mo t’è scurdàto/

T’è scurdàto pure n’ata vota

L’ata vota ‘nte fatto vere’/

N’ata vota ‘nte fatto truva’

N’ata vota ‘nte fatto vere’

Ma dimmane però me l’ea dà

Pur’aje’ Pur’aje’ Pur’aje’

Pur’aje’ Pur’aje’ Pur’aje’

Pur’ajere dicive dimmane

Ma dimmane dimmane è passato

Pur’ajere dicive je t’a Dongo dimmane ma Nun m’è l’è dato

Quanti vvote t’aggio jtt dammelle dimane ma nun me l’è dato ojne

E mo’ ‘nte faje vere’

Mo’ ‘nte faje vere’

E mo’ ‘nte’ faje vere’

Tienate’, tienate’, tienate’ tienate’

Tienate’ Tienate’ tienate’

Tienate’ tienate’ Tienate’

Tienate’ tienate’ tienate’

Pur’aje/’ Pur’aje’Pur’aje’

Pur’aje’ Pur’aje’Pur’aje’

Par’ajere ca Steveme nziem’

Je rereve è facevemo ‘e sciem/

Cu’ e cumpa/gn a paria’ sott’o sol

Sott’o sole passaveme l’ore

Mo so mise ca ‘nte faje vede’

Mo so mise ca ‘nte faje truva’

Vaje fuje/nno è je nun saccio ‘o pcche’

Tienatelle je che tengo a vere

Tienate’, tienate’, tienate’ tienate’

Tienate’ Tienate’ tienate’

Tienate tienate’ Tienate’

Tienate’ tienate’ tienate’