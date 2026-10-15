novepercento debutta venerdì 16 ottobre con il singolo CARMEN, disponibile su tutte le piattaforme digitali per EMI Records Italy e Universal Music Italia, con cui la cantautrice romana ha firmato.

CARMEN mette insieme sonorità della tradizione popolare italiana, folklore e ritmiche da cassa dritta.

Con questo brano, che abbiamo ascoltato in anteprima, novepercento porta una ventata di novità e freschezza nel panorama musicale italiano: sound curato che veste un testo pensato, curato, denso di parole e al tempo stesso radiofonico nel senso migliore del termine.

Se le radio italiane premieranno questo debutto, e dovrebbero farlo, il successo sarà garantito.

Nel videoclip la cantautrice fa da narratrice a scene di vita quotidiana spinte fino all’assurdo: preti e suore che ballano, malati di ginnastica, una casalinga disperata, anziani che rifiutano il passare del tempo.

Prima del singolo, sui social, era arrivato un trailer-manifesto. Nei testi novepercento lavora sui dettagli minimi: un caffè al mattino, un passo scalzo, un parquet.

Si è presentata con questi versi:

“Io sono gli orecchini,

sogno Venezia in fiamme,

sono l’urlo di una donna mentre un altro uomo piange,

sono in cerca di una madre, del giudizio universale,

sogno i nonni d’estate,

sono, sono, sono, ma chi sono?

“Sono gli occhi ormai socchiusi,

queste labbra disegnate da un rossetto di provincia,

madrelingua inaspettate, son le donne di cui parlo,

in un silenzio immacolato,

“nove come pianeti abbandonati,

nove come le muse addolorate,

nove come chi ama un po’ troppo, non amo, non voglio, non vedo, non parlo,

nove, sinfonie di Beethoven e piove,

piove musica ed io ho così sete,

sono nove

e questo è il mio debutto”

Chi è novepercento: dalle Voci Bianche dell’Opera di Roma al debutto con CARMEN

Carlotta Migliaccio, in arte novepercento, è nata a Roma il 9 settembre 2002 alle ore 9. A sette anni è entrata nel Coro delle Voci Bianche del Teatro dell’Opera di Roma, dove ha cominciato con il canto lirico.

Con il tempo ha sentito il bisogno di una voce più personale e, lasciata la lirica, ha scelto di fare da sola: da autodidatta si è messa a scrivere e comporre, e a quattordici anni sono nate le prime canzoni. Nel frattempo ha studiato chitarra e pianoforte, dopo un primo approccio al sax da bambina.

Oggi vive a Milano e lavora al primo progetto discografico con EMI Records Italy. Tra le influenze ci sono Fabrizio De André, per le atmosfere, e Stromae, per un’interpretazione a tratti teatrale.

Foto di Cristiana Baragli