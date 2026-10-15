Renzo Rubino torna in concerto con Gran Piano Bar Rubino, un nuovo tour che partirà il 18 ottobre 2026 da Lecce e proseguirà fino a gennaio 2027. Sei date tra club e locali italiani per uno spettacolo dedicato alla tradizione del piano bar, con un repertorio che attraversa oltre settant’anni di musica italiana.

Ad anticipare i concerti sarà Piano Bar, il nuovo singolo disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 16 ottobre.

Lo spettacolo, organizzato da Django Music, ha una particolarità: Rubino inizierà a suonare già all’apertura delle porte, mentre il pubblico prende posto in sala.

Renzo Rubino concerti 2026 e 2027: tutte le date del tour

Il debutto di Gran Piano Bar Rubino è previsto il 18 ottobre alle Officine Cantelmo di Lecce, nell’ambito del festival Conversazioni sul Futuro. La serata è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il calendario comprende anche una tappa a Taranto, città natale del cantautore, prima dei concerti di gennaio a Milano e Bologna.

Renzo Rubino · Gran Piano Bar Rubino 2026-2027 Data Città Biglietti 18 ott 2026 Lecce

Officine Cantelmo Gratuito 23 ott 2026 Prato

Balli il Lanificio Biglietti 19 dic 2026 Torino

Off Topic Biglietti 30 dic 2026 Taranto

Spazioporto Biglietti 8 gen 2027 Milano

Blue Note Biglietti 14 gen 2027 Bologna

Bravo Caffè Biglietti Il concerto del 18 ottobre a Lecce è a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Gran Piano Bar Rubino: come sarà il nuovo spettacolo

Con Gran Piano Bar Rubino, il cantautore tarantino mette temporaneamente da parte il proprio repertorio per confrontarsi con alcuni classici della canzone italiana.

Al centro dello spettacolo ci saranno pianoforte e voce, con reinterpretazioni di brani che attraversano oltre settant’anni di musica. L’idea è recuperare il rapporto diretto tra musicista e pubblico che caratterizzava i piano bar italiani.

La musica accompagnerà gli spettatori fin dal loro ingresso nel locale, senza attendere il tradizionale inizio del concerto. Il repertorio sarà composto da canzoni conosciute, pensate anche per essere cantate insieme al pubblico.

Piano Bar, il nuovo singolo di Renzo Rubino

Il tour arriva insieme a Piano Bar, il brano in uscita il 16 ottobre 2026.

La canzone racconta la figura del pianista che, sera dopo sera, accompagna le vicende personali di chi frequenta un locale. Un personaggio che diventa anche il punto di partenza del nuovo spettacolo dal vivo.

Il progetto segue Henna, la reinterpretazione del brano di Lucio Dalla pubblicata nel 2025, anno in cui Rubino ha portato in scena anche lo spettacolo Cosa direbbe Lucio.

Il percorso di Renzo Rubino tra Sanremo e Porto Rubino

Classe 1988, Renzo Rubino si è fatto conoscere dal grande pubblico attraverso il Festival di Sanremo, dove nel 2013 ha conquistato il Premio della Critica Mia Martini e nel 2014 si è classificato al terzo posto.

Ha pubblicato quattro album in studio, l’ultimo dei quali è Il silenzio fa boom, uscito nel 2024.

Nel 2019 ha ideato Porto Rubino, festival musicale itinerante nei porti della Puglia. La manifestazione è arrivata nel 2026 all’ottava edizione, con appuntamenti a Taranto, Savelletri e Otranto.

Foto: Ilenia Tesoro

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