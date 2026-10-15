Macello pubblicherà ALLA FINE venerdì 16 ottobre. Il rapper bolognese ha spoilerato il nuovo singolo durante il live del 13 ottobre ai Magazzini Generali di Milano, prima di annunciarlo ufficialmente oggi sui social.

Il brano arriva dopo PENSIERI CATTIVI, l’album che ha superato i 10 milioni di streaming e raggiunto il sesto posto della classifica FIMI a febbraio. Il disco ha conquistato anche la decima posizione nella classifica del formato fisico a sette mesi dall’uscita digitale, consolidando il percorso di Macello nella nuova scena urban italiana.

Macello, in “ALLA FINE” il riscatto ha un prezzo

Al centro di ALLA FINE c’è una rivincita conquistata a caro prezzo. La barra «Alla fine i soldi sul mio nome ce li hai messi» riassume il rapporto tra il successo raggiunto e ciò che è stato necessario affrontare per arrivarci.

Il denaro e la notorietà non bastano a cancellare le perdite e il vuoto lasciato dal passato. Attraverso sonorità scure e un’atmosfera malinconica, Macello racconta un traguardo che non coincide necessariamente con una ritrovata serenità.

Il nuovo singolo prosegue così il percorso di Giacomo Bosi, classe 2001, che in PENSIERI CATTIVI ha portato al centro una scrittura cruda e introspettiva. Anche in questo caso, il tema del riscatto personale si intreccia con le fragilità che possono rimanere anche dopo aver raggiunto i propri obiettivi.

ALLA FINE di Macello: testo e significato

Con l’uscita del singolo, venerdì 16 ottobre, questa sezione verrà aggiornata con il testo di ALLA FINE e l’analisi del suo significato, attraverso le barre più importanti e i temi affrontati da Macello.

Il tour di Macello tra Milano, Bologna, Torino, Napoli e Roma

L’arrivo del singolo si inserisce tra i due appuntamenti milanesi del tour ai Magazzini Generali, in programma il 13 e il 20 ottobre, entrambi sold out. Dopo il primo concerto, Macello tornerà sul palco del locale milanese il 20 ottobre.

La tournée proseguirà poi a Bologna, dove anche la data prevista è sold out, per raggiungere successivamente Torino, Napoli e Roma. Il nuovo singolo accompagna così una fase importante del percorso dal vivo dell’artista, arrivata dopo i risultati ottenuti con il suo album d’esordio.