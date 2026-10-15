Venerdì 16 ottobre 2026 esce VISO PULITO, il nuovo album di dedde per Island Records / Universal Music Italia. Dieci tracce e quattro collaborazioni chiudono la trilogia iniziata con RANDAGI 24.7 e proseguita con TORINO SANGUINA.

Dopo aver raccontato nei primi due progetti da dove viene e la città che lo ha cresciuto, il rapper torinese sposta il racconto su di sé.

La chiusura della trilogia e i temi di VISO PULITO

VISO PULITO nasce dal contrasto tra l’immagine pulita di dedde e un linguaggio tagliente ed esplicito. I primi due progetti erano crudi e diretti: RANDAGI 24.7 raccontava la realtà da cui proviene e le persone con cui è cresciuto, TORINO SANGUINA la Torino dei quartieri popolari e dei campi rom.

Nel terzo progetto entrano le case piccole e affollate, la piazza, le compagnie dei campi rom con cui è cresciuto, i soldi che prima non c’erano, la fame e la voglia di prendersi tutto. Ci sono anche la notte, l’ironia e la sfrontatezza, con punchline e sonorità banger.

Nel trailer pubblicato su Instagram, dedde dice: “Non importa cosa affrontiamo, un modo lo troviamo. E anche con tutti i problemi del mondo, quando ci avrai davanti, vedrai solo un ‘VISO PULITO'”.

La tracklist

Il progetto ha quattro collaborazioni, con LILCR, Diss Gacha, Don Pero e Scaccia. Con LILCR dedde ha già condiviso tre brani: giovani e svegli #147, a me piace #249 e la nuova bandiera rossa #302, che è nel progetto.

# Titolo 1 nessuna agevolazione #336 2 i love #348 3 bandiera rossa #302 feat. LILCR 4 profumo gucci #282 feat. Scaccia 5 non avevo piani #294 6 dammi un altro drink #351 feat. Diss Gacha 7 tricky #372 8 tutto sotto controllo #326 9 vuoi prove #279 feat. Don Pero 10 conta i secondi #334

Chi è dedde

Devid Votadoro, in arte dedde, è un rapper torinese classe 2002 cresciuto a Grugliasco. La sua scrittura nasce dalla periferia, dalle esperienze vissute e dalle persone con cui è cresciuto, tra le compagnie dei campi rom torinesi.

Con giovani e svegli #147 (feat. LILCR) ha ottenuto oltre 6 milioni di stream e 181 mila views su TikTok, con a me piace #249 (feat. LILCR) oltre 7 milioni di stream e 390 mila views su TikTok, e con figa check #225 oltre 4 milioni di stream.

Nel 2026 pubblica a maggio tutto vero #318, il primo singolo dopo la firma con Island Records, a giugno siamo a torino 2 #340, a luglio tutto sotto controllo #326 e a settembre i love #348.