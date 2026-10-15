dedde chiude la trilogia con VISO PULITO: tracklist, feat e il contrasto del volto pulito
Il rapper torinese chiude la trilogia con LILCR, Diss Gacha, Don Pero e Scaccia.
di Chiara Tebaldini ·
Venerdì 16 ottobre 2026 esce VISO PULITO, il nuovo album di dedde per Island Records / Universal Music Italia. Dieci tracce e quattro collaborazioni chiudono la trilogia iniziata con RANDAGI 24.7 e proseguita con TORINO SANGUINA.
Dopo aver raccontato nei primi due progetti da dove viene e la città che lo ha cresciuto, il rapper torinese sposta il racconto su di sé.
La chiusura della trilogia e i temi di VISO PULITO
VISO PULITO nasce dal contrasto tra l’immagine pulita di dedde e un linguaggio tagliente ed esplicito. I primi due progetti erano crudi e diretti: RANDAGI 24.7 raccontava la realtà da cui proviene e le persone con cui è cresciuto, TORINO SANGUINA la Torino dei quartieri popolari e dei campi rom.
Nel terzo progetto entrano le case piccole e affollate, la piazza, le compagnie dei campi rom con cui è cresciuto, i soldi che prima non c’erano, la fame e la voglia di prendersi tutto. Ci sono anche la notte, l’ironia e la sfrontatezza, con punchline e sonorità banger.
Nel trailer pubblicato su Instagram, dedde dice: “Non importa cosa affrontiamo, un modo lo troviamo. E anche con tutti i problemi del mondo, quando ci avrai davanti, vedrai solo un ‘VISO PULITO'”.
La tracklist
Il progetto ha quattro collaborazioni, con LILCR, Diss Gacha, Don Pero e Scaccia. Con LILCR dedde ha già condiviso tre brani: giovani e svegli #147, a me piace #249 e la nuova bandiera rossa #302, che è nel progetto.
|#
|Titolo
|1
|nessuna agevolazione #336
|2
|i love #348
|3
|bandiera rossa #302 feat. LILCR
|4
|profumo gucci #282 feat. Scaccia
|5
|non avevo piani #294
|6
|dammi un altro drink #351 feat. Diss Gacha
|7
|tricky #372
|8
|tutto sotto controllo #326
|9
|vuoi prove #279 feat. Don Pero
|10
|conta i secondi #334
Chi è dedde
Devid Votadoro, in arte dedde, è un rapper torinese classe 2002 cresciuto a Grugliasco. La sua scrittura nasce dalla periferia, dalle esperienze vissute e dalle persone con cui è cresciuto, tra le compagnie dei campi rom torinesi.
Con giovani e svegli #147 (feat. LILCR) ha ottenuto oltre 6 milioni di stream e 181 mila views su TikTok, con a me piace #249 (feat. LILCR) oltre 7 milioni di stream e 390 mila views su TikTok, e con figa check #225 oltre 4 milioni di stream.
Nel 2026 pubblica a maggio tutto vero #318, il primo singolo dopo la firma con Island Records, a giugno siamo a torino 2 #340, a luglio tutto sotto controllo #326 e a settembre i love #348.