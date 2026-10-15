IOSONOUNCANE firma la colonna sonora originale di Fuksas – Da tutta la vita, il docufilm scritto e diretto da Elisa Fuksas e dedicato al padre, l’architetto Massimiliano Fuksas. Il film sarà presentato in anteprima alla 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, mentre il disco arriverà il 16 ottobre 2026 per Tanca, etichetta di Trovarobato.

La colonna sonora comprende 26 tracce e segna anche il ritorno di Jacopo Incani, in arte IOSONOUNCANE, alla scrittura e all’interpretazione in italiano, a distanza di tempo dal suo ultimo lavoro solista.

Fuksas – Da tutta la vita, il rapporto tra Elisa e Massimiliano Fuksas

Prodotto da Indiana Production e Rai Cinema, Fuksas – Da tutta la vita intreccia la dimensione pubblica e quella privata di Massimiliano Fuksas. Architettura, pittura e incontri si alternano a passioni, perdite e ricordi, mentre il confronto tra padre e figlia diventa uno degli elementi centrali del film.

Il progetto affronta il rapporto tra i due attraverso uno scambio che, nel corso del documentario, permette loro di conoscersi in modo nuovo. È su questo materiale che si innestano le musiche originali di IOSONOUNCANE, chiamato a lavorare sul dialogo tra suono e immagini.

Le 26 tracce della colonna sonora di IOSONOUNCANE

Con Fuksas – Da tutta la vita, Incani torna al documentario dopo le esperienze del 2024 con I diari di mio padre di Ado Hasanovic e Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi, entrambe realizzate nell’ambito della collana Il suono attraversato.

Per il musicista, il documentario offre uno spazio di lavoro diverso rispetto al cinema di finzione, nel quale la musica può svilupparsi con maggiore autonomia e senza limitarsi ad accompagnare o sottolineare ciò che appare sullo schermo.

Le 26 tracce si muovono tra elettronica e timbri acustici. In Prua e Vele, per esempio, emergono dettagli di chitarra che introducono una componente strumentale più calda all’interno della ricerca sonora.

La produzione segue un metodo essenziale, basato su una strumentazione ridotta, frammenti melodici brevi e pattern ritmici. L’obiettivo è costruire un’identità sonora capace di dialogare con le immagini senza sovrapporsi al lavoro della regia.

Il ritorno al cantato in italiano con La Forma sei tu e La Fine sei tu

Uno degli elementi più rilevanti del disco è La Forma sei tu / La Fine sei tu, proposta in due versioni con testi e arrangiamenti differenti. Il brano segna il ritorno di Jacopo Incani alla scrittura e all’interpretazione in lingua italiana dopo un periodo lontano dal suo ultimo lavoro solista.

La voce di IOSONOUNCANE compare anche in Scogliere, una passacaglia elettronica costruita su un crescendo progressivo.

Completa la tracklist una rilettura di Cuando Calienta El Sol, classico degli anni Sessanta reso celebre in Italia dai Los Marcellos Ferial. Il brano è presente sia nel film sia nell’album.

Quando esce la colonna sonora di Fuksas – Da tutta la vita

La colonna sonora originale di Fuksas – Da tutta la vita sarà pubblicata il 16 ottobre 2026 per Tanca, etichetta di Trovarobato. Il disco accompagna l’arrivo del documentario di Elisa Fuksas alla Festa del Cinema di Roma, dove il film sarà presentato in anteprima.

L’album sarà disponibile in preordine attraverso il link dedicato.