Aromatica debutta con Solo Di Passaggio, il singolo d’esordio uscito venerdì 9 ottobre 2026 su tutte le piattaforme digitali e negli store. La band lo definisce quasi un manifesto.

Il significato di Solo Di Passaggio

Il testo racconta una vita a ritmi lenti, “Vivo lento, al posto del pranzo, caffè e cornetto”, con piccole fughe quotidiane: “scappo dalla noia con le dipendenze”.

Al centro c’è l’accettazione che tutto sia temporaneo, di essere “solo di passaggio, una nuvola in un deserto”, e la scelta di stare bene con ciò che si ha: “Mi accontento di un assaggio. Mi va bene così”.

Chi sono gli Aromatica

Gli Aromatica sono un progetto nato a Bologna a gennaio 2026 da quattro ragazzi tra i 21 e i 25 anni, che mischiano virtuosismo strumentale e influenze indie, urban, pop e rap. Solo Di Passaggio è il loro primo singolo e il gruppo ha già molto altro materiale pronto e in lavorazione.