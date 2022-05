Novelo torna con il nuovo singolo “Oggi se ne va” : “La fine di un percorso”

Disponibile su tutte le piattaforme digitali per Island Records/ Universl Music Italia il nuovo singolo di Novelo, Oggi Se Ne Va. Un brano che prosegue e consolida la direzione artistica e musicale del giovane artista. Un sound con riferimenti oltreoceano, per un brano che vede la produzione di Rossella Essence, in grado di vestire il brano in maniera unica unendo generi differenti per un risultato personale e immediatamente riconoscibile.

Novelo, anagramma di No Love, al secolo Andea Leone è un giovanissimo cantautore napoletano classe ’96. Dopo la pubblicazione del suo brano d’esordio Traccia 3, prosegue il suo percorso su Soundcloud, pubblicando brani fino al 2019 con l’uscita della sua prima raccolta Aprile. L’anno successivo fa il suo ingresso nel roster di Island Records per il quale escono i brani Carriera, Solo Se Non Ti Vedo e Psicologo. A partire da Settembre di quest’anno ha iniziato la collaborazione con Maciste Dischi, Label di artisti come Gazzelle, Fulminacci e Giuse The Lizia, con cui è uscito, in autunno, il brano Tipo Fine.

Reduce dall’uscita del suo album d’esordio Caro Mostro, anticipato dai singoli Illinois e Cos’è che non va, ecco il nuovo singolo che termina un percorso della vita artistica del giovane cantautore campano. Oggi se ne va racconta attraverso una scrittura intimista, ma anche scanzonata, tutte le complicazioni e i problemi legati a una relazione.

Ecco le parole dell’autore sul brano:

“Oggi se ne va”è l’epilogo di quella storia, il passaggio da quello che sono stato a ciò che sarò. La versione alternativa di un pianto a squarciagola. L’ho scritta un anno fa, prodotta solo a marzo 2022 da Rossella Essence, poi passata in mix e master da Dario Riboli. Spero che a voi.. “rimanga”.

