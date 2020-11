Caso Nova AmaSanremo.

Lo scorso giovedì il nostro sito (in questo articolo) e Pinuccio di Striscia la notizia hanno sollevato delle lecite domande riguardo al brano di Nova, Giovani noi. La canzone presentata alle selezioni di Sanremo Giovani 2020 e in gara ad AmaSanremo poggia infatti su un beat (base) internazionale in vendita dal 2019 e già acquistato e usato da alcuni artisti nel mondo per lanciare le proprie canzoni.

Un beat che quindi, oltre a non essere inedito, ha già monetizzato cosa espressamente vietata dal regolamento di Sanremo Giovani).

Nova interrogato in diretta da Amadeus, che erroneamente ha parlato di plagio, ma non è di questo che si tratta (parola mai usata da noi o da Striscia la notizia), si era così difeso:

“La base è di YouTube, l’abbiamo acquistata e abbiamo tutti i diritti di poterla utilizzare. Quello che è il testo e la melodia sono originali e creati da noi. Ho la coscienza pulita”.

In realtà la base non si trovava solo su YouTube ma, come dimostrato nel nostro articolo è stata commercializzata su Amazon e diverse altre piattaforme. Amadeus aveva quindi dichiarato che il brano sarebbe stato sottoposto all’analisi di un consulente musicale della RAI che avrebbe deciso le sorti dela canzone (eliminato in ogni caso dal Contest in quando classificatosi al terzo posto di una classifica che mandava in finale solo i primi due classificati).

Riguardo a questa questione si è espresso ai microfoni di Striscia la Notizia anche Enzo Mazza, CEO della FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) dichiarando quanto segue:

“Quella canzone non poteva essere assolutamente ammessa. Il regolamento dei giovani di Sanremo è chiarissimo sia per la composizione musicale che per il testo. E in questo caso credo non poteva essere ammessa nemmeno all’inizio. Il regolamento parla di canzoni nell’insieme della composizione o nella sola parte musicale o nel solo testo letterario. Questo vuol dire che tutto ciò che è composizione musicale deve essere inedito. Non ci può essere un dubbio su ciò che edito e ciò che inedito. Noi ci aspettiamo che Rai da un lato intervenga e dall’altro chiaramente dia un’informazione puntuale e trasparente su ciò che è avvenuto. Sicuramente c’è stato un problema per un artista che è rimasto fuori e un artista che invece è passato pur avendo un contenuto che poi è risultato non essere inedito. Questo sicuramente pone delle problematiche, sicuramente deve essere fatta chiarezza, è opportuno, sopratutto per il futuro.“

NOVA AMASANREMO. STASERA LA DECISISONE?

Stasera, nell’ultima puntata di AmaSanremo secondo le nostre fonti Amadeus tornerà sulla questione e, a quanto pare, sembrerebbe che la Commissione musicale abbia deciso per la non esclusione del brano di Nova (che rimarrà comunque eliminato non avendo superato la gara nella scorsa puntata del programma).