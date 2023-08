Niveo riceve il Premio Lunezia Generazione Z per il brano “Nuvole”

Giovedì 10 agosto 2023 si è svolta ad Aulla, provincia di Massa Carrara, la 28esima edizione del Premio Lunezia. Sono stati premiati per l’occasione Anggun, Morgan, Angelina Mango, Bresh e ii giovane Niveo.

Sul palco della manifestazione che premia il valor musical-letterario di brani e album Sabino Zaba nel ruolo di presentatore, il Patron Stefano De Martino, il direttore artistico Beppe Stanco e il Sindaco di Aulla.

La serata si è aperta con le esibizioni delle Nuove proposte che ha visto quattro artisti passare il turno: Djomi, Federubin, Malvax e Valentina Tioli.

Niveo, cantautore 19enne che il grande pubblico ha conosciuto nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha ricevuto il Premio Lunezia Generazione Z per il valore Musicale Letterario del brano Nuvole contenuto nel suo primo EP, Scarabocchi, fuori dal 30 giugno scorso.

Il brano premiato dall’organizzazione del premio diventa a tutti gli effetti apripista per tutti i nuovi rappresentanti musicali della generazione Z. Segno dunque dell’importanza per Premio Lunezia di voler restare al passo con i tempi seguendo trend e gusti musicali del pubblico più giovane.

Questa la dichiarazione di Niveo:

“Il brano ‘Nuvole’ l’ho scritto a 17 anni ma credo che sia una canzone che non ha età. Parla di quando ci sentiamo soli, piccoli e invisibili agli occhi degli altri. Durante il lockdown mi sentivo come un vaso vuoto che, dimenticato, è semplicemente brutto da vedere e incapace di raggiungere lei, una nuvola nel cielo bella e leggera.”

Riguardo al premio aggiunge:

“Fin da piccolo ho sempre prestato molta attenzione ai testi delle canzoni e, arrivata la pandemia e i conseguenti lockdown, mi sono dedicato da autodidatta allo studio della chitarra mettendo in musica quelli che avevo sempre considerato ‘semplici scarabocchi’.

Per questo motivo ricevere il Premio Lunezia, un riconoscimento unico in Italia, per il valor musical letterario della prima canzone che ho scritto, Nuvole, mi riempie di orgoglio. Consapevole che la strada da fare è ancora tanta mi sento grato verso tutte le persone che hanno saputo leggermi tra le righe.”

Durante la serata sono stati premiati anche Bresh (Premio Lunezia Menzione Speciale per il valore musical-letterario del brano Ci pensiamo Domani), Bresh (Premio Menzione speciale per il valore Musical-Letterario del brano Altamente mia), Morgan (Premio Lunezia Miglior programma Tv e per la ricerca Culturale in Stramorgan) e Anggun con Il Premio Lunezia nel mondo come unica artista indonesiana ad aver scalato le classifiche mondiali.

I quattro finalisti del Premio Lunezia Nuove proposte si esibiranno ad ottobre a La Spezia. Uno di loro vincerà un contratto con Sony Music Publishing.

A seguire il testo del brano di Niveo vincitore del Premio Lunezia Generazione Z.

Foto di copertina di Francesca Di Stefano.

NIVEO NUVOLE TESTO

(Testo e musica di Marco Fasano in arte Niveo)

E come polvere sul pavimento

che non mi vedi manco se mi passi accanto

ed è inutile se ci penso

dai fammi volare con un soffio

e come un vaso senza fiore

che è solo brutto da vedere su un balcone

cosa stai a aspettare? mi vuoi rimpiazzare oppure, dammi un girasole

sono solo,

non lo voglio

che vivo nei contrasti di un mattino,

con la luce rossa tipo accendino

non ti cerco

negli occhi di qualcun’altra

perché non so cosa cercare, non so cos’è l’amore, me lo vuoi spiegare?

come le nuvole nel cielo

sono intoccabili come veleno

ti sono stato sotto fino a farmi male

tipo prendere il cianuro e berlo fino a zero

e ho sempre creduto di essere leggero

ma mi sono rivelato solo un grosso peso

e la smetterò di essere sincero solo quando

capirai quanto ero preso,

da te, da te, da te

sono solo,

non lo voglio

che vivo nei contrasti di un mattino,

con la luce rossa tipo accendino

non ti cerco

negli occhi di qualcun’altra

perché non so cosa cercare, non so cos’è l’amore, me lo vuoi spiegare?