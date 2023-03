Dopo la lunga permanenza ad Amici Niveo pubblica la versione integrale del singolo “Passo dopo passo”

Niveo Passo dopo passo testo e significato del nuovo singolo del cantautore che il grande pubblico ha potuto seguire ad Amici di Maria De Filippi da settembre sino a marzo.

Prima di parlare del singolo e di quando potremo ascoltarlo su tutte le principali piattaforme streaming, andiamo a conoscere meglio la storia del ragazzo.

Marco Fasano, in arte Niveo, è un cantautore classe ’03 nato e cresciuto in provincia di Pistoia.

Il suo rapporto con la musica inizia da piccolo. Marco infatti fischia e canta ogni melodia che sente fino a che, a 15 anni, inizia a cantare in una band di scuola.

È in piena quarantena che decide di lavorare scrivendo articoli in inglese per riuscire a comprarsi la sua prima chitarra e con questa inizia a scrivere le sue prime canzoni, brani con i quali si è fatto conoscere dalla sua attuale etichetta discografica, Formica Dischi.

Nell’autunno del 2021 ha iniziato a suonare per le strade di Lucca tutte le canzoni che aveva scritto, riuscendo cosi a comprarsi una nuova chitarra, un nuovo telefono e a farsi conoscere nella città e arrivando a tenere proprio lì il suo primo vero concerto.

Nell’estate del 2022 escono i singoli Occhi e Solo sotto al sole e in seguito si presenta ai casting di Amici riuscendo ad entrare nella scuola.

Il resto è la storia di un percorso con Lorella Cuccarini nelle vesti di professoressa complice e Rudy Zerbi in quelli di “haters”. Niveo pubblica i singoli Scarabocchi, oltre un milione e mezzo di streaming sul solo Spotify, e Sui sedili della metro.

Niveo Passo dopo passo significato del brano

A due puntate dalla scelta degli allievi che andranno nella fase serale del programma Niveo presenta il suo nuovo singolo, Passo dopo passo scritto completamente da lui. Niveo non accede al serale di Amici 22 ma è subito pronto a ripartire lanciando, a partire da venerdì 24 marzo, Passo dopo passo sulle piattaforme digitali con Formica Dischi / Orangle Records e distribuzione ADA Music Italy.

Nel brano il ragazzo racconta di una storia d’amore che si è rivelata tossica e da cui decide di scappare. Lo fa con un piglio pop rock e suoni a tratti cupi per andare a sottolineare il messaggio della canzone.

Niveo Passo dopo passo testo

Mi hai fatto spegnere l’amore

come con l’interruttore

Mi hai fatto spegnere l’amore

come con l’interruttore

E mi guardi col sorriso degli altri

saluti senza guardarmi con le mani degli altri

non mi dire che va tutto bene

o che pensi a bere per dimenticare, no

io non ci credo a tutte queste storie se

non ti va di parlare più

la verità è che tu non vuoi sentire

è che vivi male se non stiamo insieme

da che non ti va più di parlare io

non ti voglio più

Non mi va di stare così mentre tu giochi con me

se mi lascia andare

dimmi

stanotte

Mi hai fatto credere all’amore

Passo dopo passo

non mi vedi più, sono solo un bastardo

me lo gridi tu

io che di te mi stanco, non ne posso più

con te io non ci provo più

Passo dopo passo

non mi vedi più, sono solo un bastardo

me lo gridi tu

io che di te mi stanco, non ne posso più

con te io non ci provo più

La verità è che tu non sei riuscita a dare un senso

a questa storia ed ora passi il tempo ad augurarmi

sempre il peggio

ci sono vecchi ricordi dentro i tuoi jeans rotti

ed ora mi parli tratti

ti mordono i rimorsi, nei piccoli gesti

che cosa daresti per riaverli

Non mi va di stare così mentre tu giochi con me

se mi lascia andare

dimmi

stanotte

Mi hai fatto credere all’amore

Passo dopo passo

non mi vedi più, sono solo un bastardo

me lo gridi tu

io che di te mi stanco, non ne posso più

con te io non ci provo più

Passo dopo passo

non mi vedi più, sono solo un bastardo

me lo gridi tu

io che di te mi stanco, non ne posso più

con te io non ci provo più

Non ci provo più

non ci provo più