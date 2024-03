Anteprima video: fuori “Energia” il brano Rapbossa della band multietnica dei Nitidi

Due napoletani, un russo e un tedesco non sono i protagonisti di una barzelletta ma i componenti dei Nitidi, band multietnica di cui oggi vi presentiamo in anteprima esclusiva il videoclip del nuovo singolo, “Energia“.

Disponibile sulle piattaforme digitali dal 1° marzo “Energia” è un brano che parla di come si possono superare le difficoltà nella vita attraverso la passione per la musica, che unisce tutti in un’unica energia vibrante.

La canzone è caratterizzata dal genere Rapbossa, definito così dalla band, perché fonde la cruda cultura di strada del rap con le dolci e sinuose melodie della bossa nova.

La band racconta così l’anima di questo brano in esclusiva per All Music Italia:

“Energia è un viaggio emotivo attraverso gli alti e bassi della vita, un mix di emozioni quotidiane che trovano libero sfogo nell’arte. Con questo brano, sentiamo l’esigenza di trasmettere un messaggio di conforto, unione e resilienza, attraverso good vibes. Vogliamo far sapere a chi ci ascolta che non è solo.“

IL VIDEO di energia dei nitidi in anteprima

Il videoclip di “Energia” è stato girato a Bologna e descrive l’incontro e il cammino dei membri della band verso uno dei loro concerti.

Riguardo al video la band dichiara:

“Questo video cattura perfettamente l’essenza della nostra esperienza. L’energia che si sprigiona quando finalmente riusciamo a riunirci nonostante le distanze è palpabile.

Ogni volta che Lenny, il nostro batterista, arriva, sentiamo che tutto prende vita. È l’inizio di un’avventura musicale senza fine. Il messaggio del video è chiaro: l’unione, la passione e l’arte sono il modo migliore per essere autentici e

esprimere chi siamo veramente.”

La sceneggiatura del videoclip è a cura di Ilja Boldakow e vi ha preso parte l’intera band. Camera e montaggio di Disan Danilov.

