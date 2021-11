X Factor 2021: inedito in francese per la giovanissima Nika Paris. Ecco “No limit”

Nika Paris No limit testo in francese per il nuovo inedito della più giovane concorrente in gara a X Factor 2021.

Dopo Tranquille (Mon cour), brano che ha superato 440.000 stream su Spotify, il giudice di Nika, Mika, decide di proseguire nel percorso all’insegna della musica internazionale per la ragazza.

Nika Paris canterà il nuovo inedito, No limit e, se riuscirà a superare la prima manche, dovrà interpretare Don’t start now di Dua Lipa.

NIKA PARIS NO LIMIT TESTO, AUTORI E PRODUTTORI

Testo e musica di No Limit sono firmati da Nika stessa che, per quel che riguarda la parte musicale, è stata affiancata nella scrittura da Dariana Koumanova e Elya Zambolin.

La produzione è stata curata da Nicolò Fragile.

No Limit viene descritto come un brano fresco, ritmato, denso di sonorità catchy e accattivanti: l’invito spensierato di Nika Paris a vivere una vita libera, forte dei suoi 16 anni e delle sue verità. Tre minuti di energia e un ritornello trascinante dal sound elettronico, che resta scolpito nella mente.

Il nuovo brano, dal 26 novembre, entra a far parte della tracklist digitale X Factor Mixtape Vol. 2 disponibile su tutte le piattaforme di musica digitale.

NIKA PARIS NO LIMIT TESTO E AUDIO

In arrivo venerdì