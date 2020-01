Nicole Riso: l’omofobia è il tema del nuovo singolo “Nino e Antonio”

Nino e Antonio è il nuovo singolo di Nicole Riso, in rotazione radiofonica e negli store digitali dal 10 gennaio 2020. Il brano è ispirato ad un fatto vero, accaduto a Roma; e lancia un messaggio contro l’omofobia.

Nino e Antonio racconta una storia d’amore, come tante altre. La differenza è che questa storia d’amore ha come protagonisti due ragazzi.

“Lui se chiama Nino è a capo de ‘na grande società je piace beve er vino pe dimentica’ malignità. Lui se chiamo Antonio lavora in un call center tutto er giorno je piace pensa’ ad un Dio pe giustifica’ quel che cia’ intorno. Loro hanno un segreto può rendere un paese un sacco inquieto se so innamorati e subito so stati condannati“.