Nicola Gargaglia, sua storia musicale da Amici ad All Together Now

Nelle scorse settimane abbiamo rivisto ad All Together Now ben due volti e voi della quinta edizione di Amici di Maria De Filippi… Rita Comisi (vedi qui) e Nicola Gargaglia.

Del resto la quinta edizione del talent show di Canale 5 è stata molto fortunata dal punto di vista del talento anche se i ragazzi hanno pagato lo scotto di aver partecipato quando ancora le case discografiche non erano minimamente interessate al programma.

Tra gli artisti della quinta edizione troviamo infatti oltre a Nicola Gargaglia e Rita Comisi, Eleonora Crupi (vedi qui), Manola Moslehi (ora voce e volto di Radio Italia) e l’attore Andrea Dianetti.

Ma andiamo a conoscere meglio la storia di Nicola Gargaglia che è passato alla semifinale di All Together Now (in onda stasera) dopo aver interpretato Vivimi di Laura Pausini (potete rivedere l’esibizione qui).

Nicola Gargaglia la storia

Nato nel 1986 a Perugia Nicola si avvicina alla musica all’età di 4 anni suonando il pianoforte e solo in seguito arriva al canto, una passione così grande che lo porta a frequentare il CET di Mogol e a laurerarsi al conservatorio in Canto Pop.

A soli 18 anni si trasferisce a Roma e riesce ad entrare nella scuola di Amici, annata 2005-2006.

Il suo percorso nel programma è ottimo e Nicola riesce ad arrivare sino al serale, proprio a un passo dalla finalissima.

Nei mesi successi seguono importanti tour in giro per l’Italia.

Dal 2007 lavora nel doppiaggio cantato, nel team del Maestro Ernesto Brancucci (in arte Ermavilo).

La voce di Nicola Gargaglia è nella maggior parte delle serie televisive e sigle di Disney Channel, Disney XD e Disney Junior (tra le più conosciute, la sigla di Phineas e Ferb).

Al cinema canta come solista e corista in molti film e cartoni, come Ortone e il mondo dei chi, La principessa e il Ranocchio, Rapunzel, Frozen, La bella e la bestia, il Re Leone (in cui canta i cori per Elisa Marco Mengoni) e Frozen 2.

Tra le collaborazioni di questi anni anche quelle con Riccardo Cocciante e, nel 2013, come corista di Fiorella Mannoia nel Cd e Dvd dedicato a Lucio Dalla, A te, e nei relativi concerti insieme a Gabriella Scalise e a Rosy Messina.

Attualmente continua a lavorare nel doppiaggio, ed è insegnante di canto e doppiaggio cantato.

Nel frattempo continua ad esibirsi in live da solista e da corista. Per esempio l’estate scorsa per Tony Hadley degli Spandau Ballet, nell’orchestra diretta da Maestro Gerardo di Lella.

Insomma una carriera con un curriculum di tutto rispetto. Riuscirà All Together Now a ridare popolarità a Nicola Gargaglia anche nelle vesti di solista?