Nicola Ferrari gira a Piombino il video del suo nuovo singolo, la rock ballad “Maryline”

Maryline è il titolo del nuovo singolo di Nicola Ferrari che vi presentiamo in anteprima oggi su All Music Italia.

Prima di parlare della canzone andiamo a conoscere meglio il cantautore nato a Sassuolo, come Nek, il 16 ottobre del 1990.

Nicola dopo la scuola media inizia ad appassionarsi alla musica, ascoltando gruppi come Green Day, OASIS e Red Hot Chili Peppers, ma anche band anni 70 come Led zeppelin e Rolling stones.

Come tanti altri ragazzi che sognano un futuro nella musica nel 2004, durante il liceo, si avvicina alla musica e costituisce una band con alcuni compagni di classe, con la quale si esibisce come cantante e chitarrista. È in quel periodo che nascono le sue prime canzoni inedite da lui stesso composte.

Dopo dieci anni con la band, nel 2014, decide di intraprendere prima un percorso in duo, quindi da solista. Il primo singolo, “Come back to me“, è del 2023.

Il nuovo singolo, “Maryline“, è una rock ballad che Nicola Ferrari racconta così:

“Maryline è una canzone diretta, uno sfogo di ciò che si prova dentro. La cosa che preferisco di questo singolo è che sa alternare dolcezza e impeto. La parte strumentale è con la tastiera che introduce il brano per poi portarlo verso una sonorità più rock.”

Riguardo al video girato a Piombino per la regia di Simone Gazzola con Gino Sozzi come assistente alle riprese, Nicola dichiara:

“La location del video è molto particolare, un locale dove si faceva musica dal vivo e che mi vede protagonista in un palco dove canto circondato da tutti gli strumenti, oltre che dalla mia immancabile chitarra, cercando di dare allo spettatore una visione di come è il palco stesso prima che i musicisti ed il pubblico arrivino per dare poi vita, insieme a me, alla costruzione di un concerto.”

Il brano sarà disponibile dal 31 gennaio nelle piattaforme streaming. Produzione ed arrangiamento sono a cura di Francesco Mignogna. Ecco a seguire il video in anteprima.