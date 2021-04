In arrivo su Netflix “Zero”. Nella colonna sonora anche un inedito di Mahmood. Ecco il trailer con il brano!

Netflix Zero colonna sonora. La piattaforma per eccellenza di streaming video è pronta a lanciare dal 21 aprile una nuova serie Tv: Zero. 8 episodi che vedono coinvolti nella colonna sonora diversi artisti da Mahmood a Coez.

Su All Music Italia vi avevamo già parlato di questo progetto in quanto nel teaser lanciato si potevano ascoltare alcune strofe del brano 64 barre di Paura, pezzo di Marracash con produzione di Marz realizzato appositamente per la colonna sonora della serie tv.

Zero nasce da un’idea di Antonio Dikele Distefano, giovane scrittore italiano afrodiscendente. Protagonista della serie un ragazzo interpretato da Giuseppe Dave Seke che teme di essere invisibile per molte persone, finché un giorno l’invisibilità diventa realmente il suo super potere.

Nel cast anche Haroun Fall, Beatrice Grannò, Richard Dylan Magon, Daniela Scattolin, Madior Fall e Virginia Diop.

Netflix Zero colonna sonora

Come dicevamo in apertura gli 8 episodi della serie diretta da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin, avrà una colonna sonora di brani composti da artisti molto amati dalle nuove generazioni come Marracash, Coez e Mahmood. Quest’ultimo ha composto un brano inedito, prodotto da Dardust, appositamente per la serie. Brano che, secondo i rumors, dovrebbe essere inserito nell’ultimo episodio.

Qui a seguire il trailer ufficiale della serie in cui si possono ascoltare alcuni secondi in anteprima del brano di Mahmood.