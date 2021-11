Nessuno, la nuova scommessa di Visory Records, lancia due nuovi brani racchiusi nel progetto “Forse”

Torna il 3 dicembre con ben due brani, Ricordi di una notte e Respiro, racchiusi nel progetto Forse, Nessuno, la nuova scommessa di Visory Records.

Nessuno, all’anagrafe Paolo, Classe 1999 è un artista della provincia di Monza che ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di 7 anni, per decisione dei genitori. La sua attività discografica inizia nel 2020 quando firma il contratto discografico con Visory Records.

Con loro pubblica prima il brano Il cielo si tinge di blu che raggiunge quasi 2 milioni di stream su Spotify e, a dicembre del 2020, Cuore che ha quasi raggiunto ad oggi 3 milioni di stream.

La caratteristica della musica di Nessuno? Quella di raccontare nelle proprie canzoni le persone e le circostanze che lo circondano con un obiettivo: sconfiggere con la musica la sua paura più grande, quella di sentirsi nessuno.

Nessuno Forse

Il cantautore torna ora con un nuovo doppio singolo, prodotto da Visory Records e distribuito da Believe digital. Ecco come descrive lui il progetto Forse:

“Forse racconta di un insieme di ricordi

Un insieme di momenti trasformati in immagini

Che continuano a ripetersi in continuazione una dopo l’altra“

Forse racchiude i brani Ricordi di una notte e Respiro in uscita il 3 dicembre su tutte le piattaforme digitali. In questo nuovo progetto musicale l’artista mette in mostra la parte più intima e profonda di sé, connotata dalla descrizione di vicende amorose immerse perfettamente nel nostro quotidiano, senza risparmiare le menzioni ai danni della pandemia e all’uso invasivo, ma necessario dei social, come TikTok per comunicare ogni nostro stato o anche una canzone.