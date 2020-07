In Copertina

ESCLUSIVA: Amici 20, avvistati ad Amici Casting alcuni volti noti.

Anche quest'anno, per la ventesima edizione del talent show più longevo della televisione italiana, spuntano alcuni volti noti.

Maria De Filippi, Fiorella Mannoia e Ferilli con prima serata musicale su Rai 1 nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne

La regina della tv, la signora della musica italiana e l'attrice amatissima dal pubblico in una prima serata di Rai tutta al femminile.

Festival di Sanremo 2021 a marzo 2021 Amadeus e Fiorello: “Riaprirà la nostra normalità”

In occasione della presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2020-2021, è stato confermato il Festival di Sanremo 2021. Svelate le date.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 17 luglio

Radio Date 17 luglio 2020.Qualche big storico e tanti nomi nuovi della musica italiana. Con queste parole può essere riassunto il radio date del 17.

Neno: fuori il videoclip di “Faccio Tardi Pure Oggi” ambientato in un surreale mondo alla Alice in Wonderland

E' uscito il videoclip del terzo singolo di Neno, "Faccio Tardi Pure Oggi". L'artista è tra gli 8 finalisti del Festival di Castrocaro.

Power Hits Estate 2020 sbarca anche su Sky. Ecco tutti i cantanti che saranno presenti

Circa 50 artisti saranno presenti il 9 settembre sul palco dell'Arena di Verona. E la manifestazione sarà visibile anche su Sky.

Zero Assoluto feat. Gazzelle: in arrivo il nuovo singolo “Fuori Noi”

Sarà disponibile dal 24 luglio il nuovo singolo degli Zero Assoluto Fuori Noi feat. Gazzelle. Un brano per festeggiare 25 anni di carriera.

Sanremo Giovani 2020: le selezioni delle Nuove proposte in seconda serata con "Ama Sanremo"

Cinque puntata con una giuria di esperti per scegliere i giovani del Festival di Sanremo 2021.

Esclusiva: cambio di management per Ultimo. A seguirlo sarà...

Novità inaspettate sotto il punto di vista discografico per Ultimo.

Festival di Sanremo 2020 Top & Flop: successo per i Pinguini tattici nucleari. Crollano (quasi) tutti gli Amici di Maria

Come ogni anno, a cinque mesi dalla fine del Festival, cerchiamo di capire a quali cantanti la kermesse è realmente servita.

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

Quaranta canzoni selezionate dalla nostra redazione per i classico sondaggio dell'estate. La parola a voi.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Videointervista a DRD (Dardust): “Entro in una nuova fase in cui tutto è più ordinato”

E' uscito il nuovo singolo di DRD DeFuera feat. Marracash, Madame e Ghali, il primo come main artist dell'alter ego di Dardust.

Intervista a Emanufeu: “Mi lascio trasportare dalle note, dalle melodie, perdendomi in qualcosa di magico.”

Intervista a Emanufeu, eclettico violinista che nell'ultimo periodo è salito alla ribalta per aver rivisitato alcune hit del pop contemporaneo.

Backstage - Come gestire la propria musica su Spotify. I servizi offerti da Matchfy.io

Spotify e le piattaforme streaming oggi sono il mezzo più importante per raggiungere il pubblico. Come? Ne parliamo con Paolo Mantini, CEO di Matchfy.io.

Videointervista a Marco Martinelli: “Io voglio fare il cantante... scienziato!"

E' uscito il nuovo singolo di Marco Martinelli e Valerio Lysander “Così Com'è”, brano in cui si parla della pacifica accettazione della fine di un rapporto. .

Ellynora intervista: "Non me la sentivo di tornare con un brano estivo"

Intervista a Ellynora che dopo la pandemia decide di pubblicare un brano delicato che racconta il dolore.

Elettra Lamborghini: Musica e la critica musicale... rimane

Elettra Lamborghini si arrabbia per una critica al suo nuovo singolo con Giusy Ferreri, La Isla. E a me viene voglia di scriverle, così, d'istinto...Ma prima riassumiamo quel che è successo. Un blog che parla di musica pagella i nuovi singoli in uscita e, a La Isla, dà 2, come alla collega Baby K.Sospetto che...

Alessio Bernabei: fuori “Trinidad”, brano che da il via a una nuova fase artistica (testo e audio)

E' uscito il nuovo singolo dell'ex Dear Jack, che porta la firma di Raige. Un brano estivo con una leggera vena malinconica.

Mahmood feat. Sfera Ebbasta e Feid: fuori il videoclip di “Dorado” girato al Museo Egizio di Torino

E' uscito il videoclip del nuovo singolo di Mahmood, Sfera Ebbasta e Feid, girato tra Torino e Miami con una guest star d'eccezione: Bugs Bunny!.

The Voice Senior: in autunno su Raiuno lo show condotto da Antonella Clerici

Sarà trasmesso in prima serata su Raiuno in autunno The Voice Senior, una speciale edizione del talent riservata agli Over 60.

Achille Lauro: prende forma il progetto “1990”. Tra gli ospiti Annalisa, Ghali, Gemitaiz e DRD

Si avvicina il 24 luglio, giorno dell'uscita di "1990", il nuovo album di Achille Lauro. Svelati i primi featuring.

Alfa lancia il suo primo brano inserito nella colonna sonora di un film, "Sul più bello" (testo e audio)

In uscita il 28 luglio il videoclip ufficiale della canzone.

Vanessa Grey: “Rituale”, un brano che sa d'estate per la speaker di Radio Zeta

Dopo il buon riscontro di Dentro La Tua Radio, è ora uscito il nuovo singolo di Vanessa Grey Rituale, brano accompagnato da un videoclip girato a Celle Ligure.

Marracash Persona Tour 2021: svelata la data del concerto evento all'Arena di Verona

Mancano ancora parecchi mesi alla partenza del Marracash Persona Tour 2021. Il calendario prende forma tra nuove date e sold out.

Erica Mou: si arricchisce il calendario del tour “Nel Mare c’è la Sete”

Dopo il via a Roma e Polignano a Mare, è stato pubblicato il calendario aggiornato del tour estivo di Erica Mou.

Baby K per il suo tormentone dell'estate chiede aiuta ad Alexa (video)

Lo speciale duetto è disponibile su tutti i dispositivi con integrata Alexa.

Carlo Conti presenta il Festival della Musica Italiana di New York

NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York, porta 10 nuove proposte della musica italiana a New York per poi decretare il vincitore.

Vasco Rossi arriva al cinema per l'estate con Vasco Non stop Live

Gli ultimi due live del Blasco arrivano nei The Space Cinema.

