Nonostante nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi il suo percorso si sia fermato giusto ad un passo dal serale, Stefano Farinetti, in arte Neno, continua a raccogliere risultati e soddisfazioni nel suo percorso da artista indipendente.

Dopo essere salito sul podio di Castrocaro 2020 (primo per gli streaming di TimMusic e secondo per gli esperti di Radio Rai 2) ed essere stato ospite al Premio Lunezia, arrivano nuovi riconoscimenti per il giovane cantautore torinese.

Il suo ultimo singolo, Faccio tardi pure oggi, lanciato lo scorso 10 giugno e in alta programmazione su diverse radio (da Radio Zeta a Radio Margherita) è tutt’ora presente nella Top 15 dei brani indipendenti di artisti emergenti più passati dalle radio e nella Top 50 della classifica generale degli artisti emergenti.

Ma non solo, a partire da oggi Neno è l’artista del mese su Mtv New Generation. Il tutto proprio quando i suoi tre singolo, Inadeguato, Meglio star da soli e Faccio tardi pure oggi superano il traguardo del milione di streaming su Spotify.

Quello di Mtv è un importante riconoscimento che va a premiare un artista 100% indipendente (con distribuzione Artist First) che permetterà al cantautore di essere in onda per tutto il mese di ottobre su MTV MUSIC (canale 131 e 704 di Sky) con il video del singolo Faccio tardi pure oggi diretto da Luana Corino.

Per quello che riguarda il versante live invece Neno sarà ospite il 7 ottobre nel concerto celebrativo per i 10 anni di carriera di Pierdavide Carone, evento in cui duetterà con il collega in uno dei brani della sua discografia.

Il concerto si svolgerà al Memo Restaurant Club di Milano in Via Monte Ortigiara, 30 a partire dalle ore 20.30. Opening act Alessandro Cantalupo e Enea Vlad.

Foto di copertina di Valentina Privitera