Nek unico candidato italiano agli “INTERNATIONAL FORMAT AWARDS”

Dopo l’uscita del disco in coppia con Francesco Renga e con il tour partito dall’11 ottobre arriva una nuova soddisfazione per Filippo Neviani in arte Nek che è l’unico rappresentante italiano candidato agli INTERNATIONAL FORMAT AWARDS nella categoria “Best Host Of A Format” per la conduzione del programma televisivo di Rai 2 “Dalla strada al palco”.

Gli International Format Awards, in programma domenica 15 ottobre a Cannes , hanno l’obiettivo di riconoscere l’eccellenza e l’innovazione nell’ambito dell’industria dei format televisivi e dei contenuti.

Un premio che celebra i programmi e i format televisivi più creativi e di successo provenienti da tutto il mondo, offrendo visibilità e meritato riconoscimento alle produzioni che si distinguono per la loro originalità e capacità di intrattenimento.

A darne notizia è stata la stesso Nek attraverso le sue pagine social:

“È con una certa emozione che vi annuncio che sono in nomination agli INTERNATIONAL FORMAT AWARDS come unico candidato italiano nella categoria “Best Host Of A Format” per la conduzione di Dalla Strada Al Palco. Questo premio celebra i programmi e i format televisivi più creativi e di successo provenienti da tutto il mondo e per me non può che essere un onore rappresentare l’Italia. Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta Carlo Conti, Stand By Me, Rai, gli autori e tutti coloro che hanno creduto in me per la realizzazione di questo programma televisivo.“

“Dalla strada al palco” è un format prodotto da Stand by me, creato da Stand by me e Carlo Conti.

A seguire le prossime date del tour teatrale con Francesco Renga.

11 ottobre – Teatro Augusteo – NAPOLI

12 ottobre – Teatro Team – BARI

16 ottobre – Europauditorium – BOLOGNA

19 ottobre – Teatro Verdi – FIRENZE

21 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO