Arriva a fine gennaio “Piccolo Principe”, il nuovo progetto discografico di Neima Ezza

Nei giorni scorsi Neima Ezza, artista da oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, “Piccolo Principe“.

Come abitudine ormai per molti artisti Neima Ezza ha oscurato prima dell’annuncio tutti i post del suo profilo Instagram facendo capire che novità erano in arrivo. E così è stato.

“Piccolo principe” continua il suo storytelling personale in cui va a mostrare nuove sfumature del suo percorso mettendo a nudo le sofferenze e le mancanze che ha dovuto affrontare in questi anni.

La zona e il quartiere sono stati punto di riferimento di un bambino che si è trovato a dover crescere troppo in fretta.

“Piccolo principe” è stato anticipato dai singoli “Spedizione punitiva” feat. Simba La Rue, brano da 3 milioni di stream e oltre 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, “Bella” (quasi nove milioni di stream) e “Avanti”, pezzo prodotto dai 2nd Roof, che ad oggi conta 14 milioni di stream.

Tracklist e featuring del quarto progetto discografico di Neima Ezza non sono ancora svelati ma il progetto arriverà nei negozi di dischi, fisici e digitali, il prossimo 26 gennaio per Epic/Sony Music.

Qui a seguire la copertina del disco mentre qui trovate il pre order della versione cd e qui di quella vinile.