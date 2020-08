Neif e Lola Ponce in radio con il singolo “Disco estate”

Neif torna con un duetto per celebrare l’estate e lo fa con Lola Ponce.

Il brano è stato prodotto dal duo degli ETNA (Jamy e Luca Caruso) con il quale Neif sta producendo il suo primo ep di prossima pubblicazione.

Gli ETNA hanno prodotto anche il precedente singolo Afrika, lanciato l’anno scorso.

Disco estate è un brano che dà voce a tutti coloro che sono costretti a vivere i propri sentimenti a distanza.

Per chi ha un amore lontano, per quelli che per lavoro hanno lasciato la propria casa, magari costretti ad emigrare in un’altra nazione.

“Ci voleva una canzone che incoraggiasse tutti ad affrontare questa nuova stagione con positività, energia e spensieratezza”

racconta Neif, all’anagrafe Nathan Maria Radovic.

“Ho sentito dal balcone di casa mia sui Navigli, tutti i pezzi che la gente ascoltava alla finestra, da Al Bano alla Bertè, da Battiato a Tozzi. Le canzoni degli anni ’80 hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana, l’arrangiamento di ‘Disco Estate’ vuole essere un omaggio a quell’epoca”

Neif duetta con Lola Ponce, grazie ad un incontro frutto del destino che racconta così:

“E’ stata un’esperienza fantastica! E’ stata una collaborazione internazionale, tra Milano, Catania, Miami e il Messico (dove attualmente Lola risiede insieme alla sua famiglia)”

Lola Ponce è nota al grande pubblico per aver interpretato Esmeralda nel musical di Riccardo Cocciante Notre Dame de Paris.

Nel 2008 ha partecipato e vinto il Festival di Sanremo in coppia con Giò Di Tonno con il brano Colpo di Fulmine scritto da Gianna Nannini.