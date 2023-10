I Negramaro annunciano due concerti evento negli stadi di Milano e Napoli (con la benedizione di Pino Daniele)

Negramaro Stadi 2024.

I festeggiamenti per i 20 anni di carriera della band capitanata da Giuliano Sangiorgi continuano con l’annuncio di due grandi eventi live negli stadi italiani, a Napoli e Milano, e un docufilm presentato a La Festa del Cinema di Roma, “Negramaro Back Home – Ora so restare“.

Partiamo dalle date live.

Negramaro stadi 2024

I Negramaro nel 2008 furono la prima band italiana ad esibirsi nella scala del calcio, lo stadio San Siro di Milano. Ora, a sei anni dal precedente tour negli stadi, annunciano due live evento con cui virtualmente uniranno Sud e Nord d’Italia.

Si esibiranno infatti il 15 giugno allo Stadio Diego Maradona di Napoli e il 22 giugno allo stadio San Siro di Milano.

I biglietti per i concerti, organizzati e prodotti da Friends&Partners e Magellano Concerti, sono disponibili al link qui sotto dalle 16 dei martedì 24 ottobre.





Giuliano dei Negramaro spiega così la scelta di Napoli come seconda città per esibirsi:

“La prima volta nello stadio Maradona di Napoli per noi corrisponde al sogno più grande della nostra vita. Abbiamo deciso di dedicarlo a Pino Daniele, il nostro primo ‘cicerone’ in città. Lo ha fatto con le sue canzoni, lo ha fatto con la sua amicizia e con le nostre chitarre insieme. Pino ci manca e glielo canteremo con tutto il nostro cuore e la nostra voce!“.

Il concerto allo Stadio Maradona sposerà un’importante causa sociale a beneficio della città di Napoli. Organizzato in collaborazione con il Comune di Napoli, in coerenza con il suo progetto Napoli Città della Musica, e con la Fondazione Pino Daniele Ets, i Negramaro, hanno scelto di sostenere il progetto per il contrasto della povertà educativa e del disagio scolastico dei ragazzi di Napoli promosso dalla Fondazione Pino Daniele Ets.

Il docufilm

La storia dei Negramaro è stata immortalata nel docufilm evento, presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, “NEGRAMARO BACK HOME – ORA SO RESTARE” realizzato in occasione del N20 BACK HOME, il (contestato) live sold out che si è tenuta lo scorso 12 agosto all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (LECCE) con tantissimi ospiti.

“NEGRAMARO BACK HOME – ORA SO RESTARE” – prodotto da Friends Tv, in collaborazione con Friends & Partners e Magellano Concerti, distribuito da M2 Music – è diretto da Giorgio Testi i cui lavori sono stati nominati ai Grammy (Blur ‘No Distance Left to Run/Live in Hyde Park’), Emmy (Harry Potter 20th anniversary ‘Return to Hogwarts’), Bafta (‘Guitar Hero Live’), e che ha collaborato con alcuni dei nomi più importanti nel mondo della musica internazionale come The Rolling Stones, The Killers, Gorillaz, Andrea Bocelli, Amy Winehouse, The 1975.

Il docufilm sarà in programmazione nelle sale cinematografiche dei migliori cinema d’Italia il 6,7 e 8 novembre,